Afrique: Le Grand Musée Égyptien, premier musée vert d'Afrique

L'Égypte a annoncé que le Grand Musée Égyptien (GME) a obtenu la certification mondiale EDGE Advanced pour les bâtiments verts en 2024, le désignant officiellement comme le premier musée vert en Afrique et au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, le Conseil des ministres égyptien a précisé que cette réalisation s'inscrit dans les efforts de l'État pour promouvoir le développement durable conformément à la Vision Égypte 2030, en réduisant les émissions de carbone, en rationalisant la consommation d'énergie et d'eau, et en intégrant les technologies modernes dans la conception et l'exploitation des installations publiques.

Il a souligné que l'accréditation du Grand Musée Égyptien comme premier musée vert de la région reflète la volonté de l'Égypte de bâtir un modèle de civilisation intégré, alliant la protection du patrimoine humain et l'innovation dans les domaines de la durabilité, renforçant ainsi la position de l'Égypte comme destination culturelle et touristique mondiale.

Les autorités compétentes poursuivent leurs préparatifs pour l'inauguration officielle du musée samedi prochain. Des équipes spécialisées finalisent l'aménagement des salles d'exposition et développent les systèmes d'éclairage intelligents et les présentations interactives. Les espaces extérieurs donnant sur les Pyramides sont également en cours de préparation pour accueillir les visiteurs et les délégations officielles dans une ambiance festive qui reflètera l'image de la civilisation égyptienne.

Le Grand Musée Égyptien est le plus grand musée archéologique au monde consacré à la civilisation égyptienne antique. Il s'étend sur un demi-million de mètres carrés sur le plateau des Pyramides de Gizeh et abrite plus de 100 000 artefacts de différentes époques, dont la collection complète du roi Toutânkhamon.