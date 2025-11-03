Angola: Le ministre de la Culture assiste à l'inauguration du Grand Musée Égyptien

Luanda — Le ministre de la Culture d'Angola, Filipe Zau, a assisté ce samedi, représentant le Président de la République, João Lourenço, à l'inauguration du Grand Musée Égyptien, institution qui conserve et expose une collection sans pareille de trésors pharaoniques, située sur le plateau des Pyramides, au Caire.

Considérée par les autorités égyptiennes comme un événement international unique, la cérémonie d'inauguration était présidée par le Président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, et a réuni d'autres dirigeants, dignitaires et personnalités culturelles du monde arabe, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique.

Décrit comme un monument civilisationnel et culturel sans précédent, le Grand Musée Égyptien offre une expérience unique, non seulement par la quantité de pièces qu'il renferme - plus de 100 000 vestiges -, mais aussi par la valeur de sa collection, qui comprend l'intégralité des trésors du roi Toutankhamon - exposés ensemble pour la première fois depuis leur découverte en 1922 - transférés du Musée Égyptien de la place Tahrir, ainsi que des chefs-d'oeuvre de différentes périodes dynastiques.

Le musée est l'un des plus grands au monde et retrace l'histoire de la civilisation égyptienne antique, tout en constituant un lien essentiel entre le passé glorieux de l'Égypte et son présent moderne et dynamique.

Le musée comprend un centre éducatif, décrit comme « un lieu d'idées et d'expériences », un espace dédié aux arts et à l'artisanat qui préserve et réinvente les savoir-faire traditionnels égyptiens, et un centre de conservation, véritable pilier scientifique du musée.

Arrivé au Caire vendredi, le ministre Filipe Zau tiendra trois réunions officielles en marge de l'inauguration du Grand Musée Égyptien, notamment avec le directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Anany, le PDG d'Arab Contractors - une entreprise de construction leader au Moyen-Orient et en Afrique - Ahmed El-Assar, et son homologue égyptien, Ahmed Fouad Henno.

À propos du Grand Musée Égyptien

Situé près de l'aéroport international du Sphinx, le Grand Musée Égyptien offre une vue imprenable sur les pyramides de Gizeh, l'une des merveilles les plus célèbres du monde, et est le plus grand musée archéologique au monde consacré à une seule civilisation.

S'étendant sur près de 500 000 mètres carrés, il a été conçu pour devenir le fleuron culturel de l'Égypte au XXIe siècle et un centre mondial du patrimoine, de l'éducation et du tourisme.

Il expose plus de 100 000 pièces datant de la préhistoire à l'époque gréco-romaine. En son coeur se trouve la collection complète des trésors de Toutankhamon - plus de 5 000 objets - présentés ensemble pour la première fois depuis leur découverte en 1922.

Il abrite également des statues monumentales, des momies royales et des objets illustrant la riche contribution de l'Égypte à la science, à l'art et à la vie quotidienne à travers les siècles. Son élément central est la colossale statue de Ramsès II, vieille de 3 200 ans, qui domine l'atrium principal du musée.

Le Grand Musée Égyptien devrait accueillir jusqu'à cinq millions de visiteurs par an, confortant ainsi la position de l'Égypte parmi les principales destinations culturelles mondiales.