Le Sénégal a accueilli, ce jeudi 30 octobre 2025, la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum Ouest-Africain sur la Finance Durable (WASFIF) selon la RTS. La rencontre, présidée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a réuni à Dakar des représentants de l'AMF-UMOA, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (SFI), venus échanger sur les mécanismes de financement vert dans la sous-région.

Initiative portée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'UEMOA (AMF-UMOA), le forum vise à renforcer la coopération entre États, institutions financières et investisseurs pour accélérer la transition vers une économie bas-carbone. Placée sous le thème « La finance verte, instrument de financement des économies de l'Union », cette édition met l'accent sur la mobilisation de capitaux responsables au service du développement durable.

Dans son allocution, le ministre Cheikh Diba a réaffirmé la volonté du Sénégal de jouer un rôle moteur dans la finance durable. Il a annoncé le lancement prochain d'une émission d'obligations vertes par appel public à l'épargne, destinée à financer des projets prioritaires dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des plateformes industrielles.