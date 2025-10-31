Afrique de l'Ouest: WASFIF 2025 - Finance durable : l'UEMOA mise sur la finance verte

31 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal a accueilli, ce jeudi 30 octobre 2025, la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum Ouest-Africain sur la Finance Durable (WASFIF) selon la RTS. La rencontre, présidée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a réuni à Dakar des représentants de l'AMF-UMOA, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (SFI), venus échanger sur les mécanismes de financement vert dans la sous-région.

Initiative portée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'UEMOA (AMF-UMOA), le forum vise à renforcer la coopération entre États, institutions financières et investisseurs pour accélérer la transition vers une économie bas-carbone. Placée sous le thème « La finance verte, instrument de financement des économies de l'Union », cette édition met l'accent sur la mobilisation de capitaux responsables au service du développement durable.

Dans son allocution, le ministre Cheikh Diba a réaffirmé la volonté du Sénégal de jouer un rôle moteur dans la finance durable. Il a annoncé le lancement prochain d'une émission d'obligations vertes par appel public à l'épargne, destinée à financer des projets prioritaires dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des plateformes industrielles.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.