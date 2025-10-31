Afrique de l'Ouest: Dr Edoh Kossi Amenounvé à Dakar - « La finance durable, levier de la souveraineté économique africaine »

À l'occasion de la deuxième édition du West Africa Sustainable Finance and Investment Forum (WASFIF 2025), qui se tient à Dakar les 30 et 31 octobre 2025, le Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Dr Edoh Kossi Amenounvé, a prononcé un discours magistral sur le thème : « La finance durable en Afrique, quels leviers pour l'accélération du développement de notre Continent ? »

Dans son keynote speech, Dr Amenounvé a d'emblée souligné l'urgence d'intégrer les principes de durabilité dans les politiques économiques et financières du continent africain. Pour lui, l'Afrique doit désormais repenser ses stratégies de financement face à la hausse vertigineuse de ses besoins, estimés à 1 637 milliards de dollars en 2025, soit quatre fois plus qu'il y a vingt-cinq ans. Cette réalité contraste avec la baisse de l'aide publique au développement (-4,8 % depuis 2020) et la faible part des investissements directs étrangers, inférieure à 2 % depuis deux décennies.

Face à ce constat, le Directeur Général de la BRVM a plaidé pour une mobilisation accrue des ressources issues de la finance durable, considérée comme un moteur essentiel pour soutenir le développement du continent. Il a présenté six piliers clés pour favoriser l'essor de cette finance responsable : la promotion de la finance sociale axée sur l'égalité du genre et la jeunesse ; le renforcement de la finance inclusive ; l'adaptation du cadre réglementaire pour encourager les investisseurs institutionnels ; la transparence et le reporting ; la création d'investisseurs d'impact ; et enfin, la mobilisation de l'épargne locale à travers des produits innovants.

Dr Amenounvé a particulièrement insisté sur la nécessité de développer la gestion d'actifs (Asset Management) en Afrique. Selon lui, la professionnalisation de ce secteur est cruciale pour canaliser l'épargne domestique et en faire une source durable de financement à long terme. Citant des modèles tels que BlackRock (13 500 Mds USD d'actifs sous gestion), la CDPQ au Canada et le LGIM au Royaume-Uni, il a souligné que la gestion d'actifs constitue un pilier de la souveraineté économique dans les économies développées.

Enfin, le Directeur Général de la BRVM a mis en exergue l'importance des innovations issues de la finance digitale, dont la capitalisation globale dépasse aujourd'hui 6 000 milliards USD, pour soutenir l'expansion de la finance durable sur le continent.

Pour Dr Amenounvé, la mise en oeuvre de ces leviers permettra de bâtir « une Afrique pacifiée, inclusive, et capable de financer elle-même sa croissance à l'horizon 2050 ».