Du beau monde à Cotonou - Le gratin des industries culturelles africaines se donne rendez-vous au SIMA 2025

Du 10 au 15 novembre, Cotonou devient la capitale des Industries Culturelles et Créatives africaines. Le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone rassemblera pendant six jours les figures les plus influentes de la scène musicale et culturelle du continent. Artistes, producteurs, institutions, majors et investisseurs se réuniront pour célébrer la créativité africaine, partager leurs expertises et repenser les modèles de coopération et d’exportation culturelle

Les artistes en première ligne

Le Salon des Industries Musicales d’Afrique francophone 2025 rassemblera une constellation d’artistes influents qui incarnent la diversité des industries culturelles et créatives. A’Salfo, du groupe Magic System, y partagera son expérience d’entrepreneur culturel et de bâtisseur d’institutions (Femua, Gaou Production). Pit Baccardi, Co-fondateur du SIMA, pionnier du rap africain et fondateur du label Empire Company, a récemment célébré ses 25 ans de carrière, interviendra sur les nouveaux modèles d’exportation du hip-hop africain.

Les régulateurs et acteurs de la structuration

Au-delà de la scène, le SIMA sera un lieu de réflexion sur la régulation et la valorisation du travail artistique. Des experts comme Akotchayé Okio, Directeur du développement international à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) ou encore Oyinkansola Fawehinmi, avocate du chanteur nigérian Davido, défendront la question des droits d’auteur dans un marché encore trop informel. Le SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique) apportera son expertise sur les standards internationaux de certification.



Les institutions et décideurs au rendez-vous

Côté institutions William Codjo, Directeur de l’ADAC, incarnera la vision d’une diplomatie culturelle africaine intégrée. À ses côtés, Sinde Chékété, Directeur général de Bénin Tourisme, voit dans le SIMA un levier de croissance touristique et économique : « Le Bénin veut devenir un marché pilote de l’économie créative. Le SIMA s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement industriel et touristique. » Des figures internationales, telles que Nadège Chouat, Ambassadrice de France au Bénin, témoigneront des nouvelles alliances possibles entre États, entreprises et artistes.

Les majors et les bailleurs s’impliquent

Côté business, les maisons de disques Universal, Sony Music et Warner seront présentes pour explorer les partenariats d’exportation. Les institutions financières comme Afreximbank, la Fondation BOAD (représenté par Amichia Sandra) et Global Citizen avec la présence de sa directrice Ifeoma Chuks-Adizue, étudieront les mécanismes d’investissement dans la création africaine.

« Il est évident que notre continent regorge d’une richesse créative inépuisable. Chaque jour, des talents émergent dans tous les domaines des Industries Culturelles et Créatives, de la musique au cinéma, en passant par la mode, les arts visuels et les médias. Cette vitalité illustre parfaitement l’énergie et l’engouement qui animent la scène culturelle africaine.», souligne Mamby Diomandé, Fondateur et Commissaire général du SIMA. « Nous voulons transformer cette énergie créative en moteur économique durable. »

Les récompenses et les nouveaux modèles

Les distinctions seront également à l’honneur. Julien Jaubert, fondateur des Flammes Awards et Jah Press (Kundé Awards) participeront à une table ronde sur l’impact des récompenses musicales dans la valorisation du talent africain.

Managers, tourneurs et médias : les architectes de la visibilité

Les managers Charline Fret (Ancienne Legal & Business Affairs à Universal Music Group) , ainsi qu’Eric Bellamy, producteur de concerts et tourneur de référence du rap français, évoqueront les défis de la scène live africaine. Les médias internationaux, dont TV5 Monde représenté par Olivier Schaack, Directeur Artistique du groupe, viendront partager leur rôle dans la promotion des artistes africains auprès du public mondial. Angela Ndambuki, Directrice régionale pour l’Afrique subsaharienne de l’IFPI (Fédération internationale de l’industrie phonographique), sera également présente pour aborder les enjeux de la monétisation et de la certification sur le continent.

Plusieurs acteurs emblématiques des Industries Culturelles et Créatives (ICC) du Bénin sont également attendus, renforçant ainsi la portée locale et régionale de cette édition. Parmi eux, Lionel Talon, parrain officiel du SIMA 2025, et promoteur du Festival WeLovEya ainsi que du Centre Communautaire Eya, incarne depuis plusieurs années une vision ambitieuse pour la valorisation des talents et du patrimoine culturel béninois. Ulrich Adjovi, PDG du groupe Empire et promoteur du Festival International des Arts du Bénin (FInAB), acteur majeur de l’industrie culturelle béninoise qui œuvre à la promotion de l’écosystème créatif et à la professionnalisation des métiers culturels sera aussi présent. Leur engagement illustre pleinement le rôle moteur du Bénin dans la transformation des ICC africaines.

En réunissant les créateurs, investisseurs, institutions et plateformes mondiales, Cotonou s’impose comme un hub de la musique africaine francophone. Cette édition du Salon des Industries Musicales d’Afrique francophone 2025 au Bénin ne sera pas seulement un salon, mais un point de bascule économique et culturel, où les ICC cesseront d’être une passion… pour devenir une réelle industrie productive et rentable.