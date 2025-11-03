Sahara Occidental: Les Marocains fêtent dans les rues la décision de l'ONU sur le Sahara occidental

Dans la capitale Rabat, comme à Casablanca, des milliers de Marocains ont célébré le vote du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'une nouvelle résolution concernant le Sahara occidental. Le vote de l'ONU reconnaissant le plan d'autonomie proposé par le Maroc éloigne l'idée d'un référendum d'autodétermination. Et pour la rue marocaine, c'est un pas de plus vers la reconnaissance de la souveraineté du royaume sur ce territoire disputé depuis 50 ans.

Klaxons, drifts, drapeaux rouges agités depuis les fenêtres des voitures : les scènes à Casablanca pourraient ressembler à un après-match de football. Mais cette fois, il ne s'agit pas de football, mais bien de géopolitique.

« Parce que le Maroc ça fait 50 ans qu'il attend ce moment avec émotion et bonheur, donc je suis sorti pour partager, ça fait à peu près mon âge hein. Je ressens quelque chose », résume un homme portant le drapeau marocain sur les épaules.

Les symboles sont nombreux pour les Marocains. Le pays fêtera l'année prochaine les 70 ans de son indépendance, et dans six jours, les 50 ans de la Marche verte pendant laquelle 350 000 Marocains ont marché vers le Sahara occidental.

« En ce jour, le Conseil de sécurité a pris une décision historique, et les Marocains sont très heureux pour le Sahara marocain. Vive le Maroc ! », se réjouit un Marocain. « Ils ont déclaré que le Sahara est marocain », poursuit une compatriote

Dans les faits, le Conseil de Sécurité affirme, au conditionnel, qu'une « autonomie pourrait représenter la solution la plus praticable ». Pour le Roi Mohamed VI qui s'est exprimé à la télévision, il s'agit d'un « tournant décisif ». Il appelle aussi à un dialogue entre le Maroc et l'Algérie pour dépasser « les différends », ce qui soulève des espoirs de réconciliation.

« Bien sûr ce sont nos frères, ils ont toujours été frères avec nous, malheureusement l'histoire a peu déraillé à un certain moment, mais certainement, on va se réunir, le sang nous réunit, la religion, la paix et l'humanité. »

Les États-Unis ont fait part de leur volonté de parvenir à un accord entre le Maroc et l'Algérie « dans les soixante jours ».

