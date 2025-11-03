Maroc: L'ONU conforte le Royaume dans ses droits sur son Sahara

11 voix pour, 3 abstentions, 1 non participation et 0 contre.

Le Maroc a remporté vendredi une victoire diplomatique historique à l'ONU. En effet, le Conseil de sécurité a adopté hier, vendredi 31 octobre 2025, la résolution n°2797/2025 préparée par le penholder américain et qui proroge le mandat de la Minurso jusqu'au 31 octobre 2026.

Cette résolution a été approuvée par 11 voix favorables (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Guyana, la République de Corée, Sierra Leone, la Slovénie, le Danemark, la Grèce, le Panama et la Somalie), et 3 abstentions (Russie, Chine et Pakistan). Comme l'année passée, l'Algérie n'a pas pris part à ce vote, alors qu'aucun pays n'a voté contre cette résolution.

L'issue du vote montre clairement que la voix de la junte algérienne demeure inaudible dans le concert des nations. Le silence de la junte lors de ce vote est perçu comme un aveu d'échec et un isolement croissant de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, où les grandes puissances et une majorité de membres ont soutenu le Plan d'autonomie marocain.

A rappeler que l'article 27 de la Charte des Nations Unies dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur les questions de fond sont prises par un vote affirmatif de 9 de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents. Cela signifie que si un membre permanent oppose son veto (vote négatif), la décision ne peut pas être adoptée, même si elle recueille la majorité des votes des autres membres. Ce droit de veto permet donc aux membres permanents d'avoir un pouvoir de blocage essentiel.

Le Plan d'autonomie marocain sort renforcé de ce vote historique. Car ce vote favorable de la plus haute instance onusienne met en lumière une volonté collective de surmonter les blocages passés, en misant sur le dialogue et la diplomatie pour résoudre un conflit artificiel qui n'a que trop duré.

La résolution révèle un tournant historique et décisif dans la position de l'instance onusienne, qui place désormais sans ambiguïté la proposition marocaine d'autonomie comme base exclusive des négociations, ouvrant ainsi la voie à des discussions directes qui seront accueillies par Washington.

La résolution qui prolongera le mandat de la Minurso jusqu'au 31 octobre 2026 dépasse les formulations précédentes en affirmant clairement que les négociations doivent partir du principe de «prendre la proposition marocaine d'autonomie comme base».

Elle indique explicitement que « l'autonomie réelle sous souveraineté marocaine pourrait constituer la solution la plus viable», ce qui représente la reconnaissance la plus forte jamais formulée par l'ONU quant à la pertinence et la faisabilité de l'initiative marocaine présentée depuis 2007.

Le texte appelle également les parties (le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le polisario) à s'engager dans ces négociations «sans conditions préalables», tout en saluant toute «proposition constructive» qu'elles pourraient présenter «en réponse à la proposition d'autonomie», ce qui consolide l'initiative marocaine comme point de départ et référence pour toute solution future.

La résolution révèle une évolution diplomatique marquée, exprimant sa reconnaissance «à la disposition des Etats-Unis d'accueillir les négociations» afin d'appuyer les efforts de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU, Staffan de Mistura. Cette mention, qui apparaît pour la première fois avec une telle clarté, confirme l'engagement direct des Etats-Unis pour relancer le processus politique vers une solution concrète, et confère un élan sans précédent aux négociations à venir.

L'avenir de la Minurso lié au succès des négociations

Dans une démarche visant à exercer une pression sur les parties pour obtenir des progrès tangibles, la résolution demande au Secrétaire général de l'ONU de présenter, dans un délai de six mois, une «évaluation stratégique sur la future mission de la Minurso», en la liant explicitement aux « résultats des négociations».

Ce mécanisme instaure un calendrier implicite et souligne que la poursuite de la mission onusienne dans sa forme actuelle dépendra de la volonté des parties de s'engager sérieusement dans le nouveau processus politique défini par le Conseil de sécurité.

Sur les plans humanitaire et opérationnel, le projet de résolution insiste sur l'importance du respect du cessez-le-feu, exprime son inquiétude face à l'insuffisance du financement destiné aux «réfugiés sahraouis», et réitère sa demande de «l'enregistrement des réfugiés», faisant une allusion récurrente pour l'Algérie qui refuse toujours le recensement de la population séquestrée dans les camps de Tindouf.

Même si le régime algérien, ayant manoeuvré depuis des décennies pour diviser le Royaume chérifien et le séparer de son Sahara, il a essuyé un camouflet historique au sein du Conseil de sécurité. Il doit saisir cette occasion pour dépasser les rancunes du passé et construire un espace maghrébin commun au profit des peuples de la région. D'autant plus que SM le Roi Mohammed VI, dans Ses Discours, a maintes fois exprimé la politique de la main tendue du Royaume à l'Algérie .C'est en dépassant les rancunes du passé que l'Algérie pourrait ainsi sortir de son isolement régional et international et bâtir un lendemain maghrébin meilleur.

Mourad Tabet

11 POUR : États-Unis, France, Royaume-Uni, Corée du Sud, Danemark, Slovénie, Grèce, Guyana, Sierra Leone, Somalie, Panama.

3 ABSTENTIONS : Russie, Chine, Pakistan.

1 NON-PARTICIPATION : Algérie.

0 CONTRE.