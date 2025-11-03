Afrique: ATFS 2025 - L'Afrique réfléchit à Abidjan au financement du commerce à l'ère du protectionnisme

Du 4 au 6 novembre 2025, Abidjan sera la capitale africaine du commerce et de la finance à l'occasion du Afreximbank Trade Finance Seminar & Workshops (ATFS 2025). L'événement, organisé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) au Radisson Blu Hotel de l'aéroport d'Abidjan, réunira des centaines de décideurs, d'experts, de banquiers et d'innovateurs venus de tout le continent.

Placée sous le thème « Le financement du commerce à l'ère du protectionnisme : s'adapter à la reconfiguration des alliances mondiales », cette 25e édition offrira une plateforme de réflexion sur les défis et opportunités du financement du commerce dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique et géopolitique.

L'ouverture officielle, présidée par Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, sera marquée par les interventions de Jérôme Ehui, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (APBEF-CI), de Haytham El Maayergi, vice-président exécutif de la Global Trade Bank (Afreximbank), et du Dr Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO.

Pendant trois jours, les participants échangeront sur des thématiques d'actualité telles que la libération du potentiel du financement du commerce en Afrique, les réponses stratégiques aux tensions géopolitiques, le rôle de l'Afrique dans la transition énergétique mondiale, ainsi que les mécanismes innovants de syndication et de gestion des risques.

Des figures de renom telles que Marc Auboin (OMC), Silvia Macri (S&P Global Commodity Insights) ou encore Danielle Valois (Trench Rossi Watanabe) interviendront lors des panels. Les ateliers pratiques porteront notamment sur le financement adossé aux réserves naturelles, la structuration des prêts syndiqués et le rôle des agences de crédit dans le commerce international.

Plus qu'un séminaire, l'ATFS 2025 se veut un cadre d'échanges et de mise en réseau stratégique, favorisant la création de partenariats innovants et durables. En réunissant les esprits les plus influents du secteur, Abidjan confirme une fois de plus son rôle de hub financier et commercial de l'Afrique de l'Ouest.