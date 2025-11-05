Le coup d'envoi du 25e Afreximbank Trade Finance Seminar (ATFS) a été donné à Abidjan-Port-Bouet, ce mardi le 4 novembre 2025. Et ce, en présence de plusieurs acteurs majeurs du secteur financier africain.

À cette occasion, Mme Gwen Mwaba, Directrice générale du financement du commerce et de la banque correspondante à Afreximbank, a exhorté les institutions financières africaines à renforcer leurs capacités en matière de finance commerciale afin de stimuler une croissance plus inclusive et durable sur le continent.

« L'Afrique regorge de ressources naturelles et de potentialités économiques considérables. Mais pour transformer ces atouts en véritables leviers de développement, nous devons disposer de banques bien structurées, capables de gérer les risques et de financer efficacement les chaînes de valeur », a-t-elle souligné dans son allocution d'ouverture.

Mme Mwaba a insisté sur le rôle clé des professionnels de la finance dans la transformation économique du continent. Selon elle, la montée en compétence des banquiers africains demeure un enjeu stratégique pour faire du financement du commerce un véritable moteur de l'investissement, de la création d'emplois et de la prospérité partagée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Des banquiers bien formés, dotés de solides capacités de structuration financière, peuvent mieux adapter les financements aux besoins locaux tout en respectant les impératifs environnementaux », a-t-elle ajouté.

Le séminaire, organisé pour la première fois en Côte d'Ivoire, réunit du 4 au 6 novembre 2025 des représentants du gouvernement ivoirien, du secteur bancaire et de plusieurs institutions régionales, dont la BCEAO et l'Association des Banques. Il se tient sous le thème « Renforcer les capacités en finance commerciale pour une croissance inclusive et durable en Afrique ».

Depuis 25 ans, ce programme phare de Afreximbank a formé des milliers de banquiers, prêteurs et décideurs africains, consolidant l'expertise du continent en matière de financement du commerce. La banque panafricaine y présente ses initiatives pour l'intégration régionale, la création d'emplois et la valorisation des ressources locales à travers des instruments innovants de partage des risques et de financement des projets respectueux de l'environnement.

Les échanges d'Abidjan mettront en avant des thématiques cruciales telles que la digitalisation, la gestion des risques ou encore la collaboration entre banques, institutions multilatérales, fintechs et exportateurs.

Mme Mwaba s'est dite confiante que ces discussions aboutiront à des actions concrètes renforçant l'écosystème africain du financement du commerce.