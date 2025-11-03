Guinée: Présidentielle - Dernier jour pour le dépôt des candidatures ce lundi

Dernier jour ce lundi 3 novembre 2025 pour déposer à la Cour suprême les dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Si le général Mamadi Doumbouya ne s'est pour l'heure pas déclaré candidat, peu d'observateurs doutent qu'il se présentera. En revanche, aucun des principaux partis politiques (l'UFDG, le RPG et l'UFR) n'a déposé de dossier de candidature : leurs leaders sont d'ailleurs exclus juridiquement du processus. Seuls quelques acteurs politiques de moindre poids ont annoncé avoir déposé leurs dossiers ou le feront ce lundi.

En Guinée, ce lundi 3 novembre 2025 marque le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochaine. Quatre candidats investis par des partis ont déjà déposé leurs dossiers : Ousmane Kaba, fondateur de l'université Koffi Annan de Conakry et ancien ministre sous Alpha Condé ; Amadou Thierno Diallo, ancien ministre de Condé lui aussi ; Lansana Kouyaté, Premier ministre en 2007-2008 ; et Ben Youssouf Keita.

Faya Millimono, président du Bloc libéral, fait, lui, savoir qu'il déposera les pièces ce lundi 3 novembre. Ousmane Bah (Union pour le progrès et le renouveau), continue d'entretenir le flou sur son éventuelle candidature.

Tous ces hommes politiques ont réalisé des scores confidentiels aux précédentes élections, ou n'y ont même pas participé.

Les poids lourds politiques absents des candidatures

Chez les candidats indépendants, il semble qu'aucun d'entre eux n'a pu réunir la centaine de parrainages requis. Le chef de la transition, Mamadi Doumbouya, lui, continue de garder le silence : il n'a toujours pas fait savoir s'il allait se présenter. Mais ces derniers mois, ses plus proches collaborateurs n'ont cessé d'appeler à la « continuité » et à son maintien au pouvoir.

Enfin, du côté des poids lourds politiques, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, le RPG de l'ex-président Alpha Condé et l'UFR de Sidya Touré, tous font savoir qu'ils ne présentent pas de candidat. Aucun de ces leaders n'a d'ailleurs le droit de se présenter, frappés par la limite d'âge de 80 ans ou à cause de leur exil. Quant à l'opposant Aliou Bah (MoDeL), il est toujours en prison.

La Cour suprême a jusqu'au 13 novembre pour annoncer la liste définitive des candidats.