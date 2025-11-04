Guinée: Election présidentielle - Le général Mamadi Doumbouya candidat

Présidence de la République de Guinée/Page Facebook
Président de la transition de la République de Guinée, le Général Mamadi DOUMBOUYA
4 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président de la Transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya a officialisé, hier lundi 3 novembre, sa candidature à la présidentielle du 28 décembre prochain en Guinée.

Le général Mamadi Doumbouya sera de la course à la magistrature suprême en Guinée.

Il a déposé lui-même sa candidature à la Cour suprême, hier lundi 3 novembre 2025, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des fanatiques... Âgé de 40 ans, Mamadi Doumbouya, le chef du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) dirige la Guinée depuis 2021 après avoir renversé Alpha Condé.

Sa candidature n'est pas une surprise, car, depuis des mois plusieurs voix s'élevaient pour réclamer sa participation à l'élection présidentielle. Notons que les principaux leaders de l'opposition dont Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré vivent en exil depuis quelques années.

Dans quelques jours, la liste définitive des candidats sera connue.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

