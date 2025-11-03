Afrique: Inauguration du Grand musée égyptien - L'ambassadeur à Dakar Khaled Aref salue 'un pont entre les civilisations'

3 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'ambassadeur d'Égypte au Sénégal, M. Khaled Aref, a salué samedi "la grandeur intemporelle de l'Égypte ancienne et son héritage universel", à l'occasion de l'inauguration du Grand Musée Égyptien, situé aux abords des pyramides de Gizeh.

Dans son allocution, le diplomate a qualifié ce nouvel établissement de "plus vaste musée jamais dédié à une unique civilisation", couvrant 500 000 m² et abritant des trésors majeurs de l'histoire pharaonique. "À son entrée, un obélisque suspendu symbolise le lien entre ciel et terre", a-t-il souligné, évoquant une prouesse architecturale "qui unit science et spiritualité".

Le musée expose notamment la collection complète de Toutânkhamon, composée de 5 398 pièces, dont le célèbre masque en or massif de 10,32 kg. "Ce lieu ne se contente pas d'exposer l'histoire, il la fait vibrer dans l'architecture et la lumière", a ajouté M. Aref, rappelant qu'une statue monumentale de Ramsès II a été placée à l'entrée, éclairée par le soleil selon le même alignement astronomique que celui du temple d'Abou Simbel.

Dakar et Le Caire, 65 ans d'amitié et de coopération

L'ambassadeur a également évoqué le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Sénégal, célébré cette année. À cette occasion, l'Égypte a offert au peuple sénégalais une copie authentique du sarcophage et de la momie de Toutânkhamon, exposée à Dakar "en symbole d'amitié et de partage culturel".

"L'Égypte demeure fidèle à sa vocation de pont entre les civilisations", a conclu le diplomate, invitant les Sénégalais et les peuples du monde "à venir contempler et s'émerveiller devant l'héritage d'une civilisation qui continue de parler au monde".

