Afrique: Inauguration du Grand musée égyptien - L'ambassadeur à Dakar Khaled Aref salue 'un pont entre les civilisations'

L'ambassadeur d'Égypte au Sénégal, M. Khaled Aref, a salué samedi "la grandeur intemporelle de l'Égypte ancienne et son héritage universel", à l'occasion de l'inauguration du Grand Musée Égyptien, situé aux abords des pyramides de Gizeh.

Dans son allocution, le diplomate a qualifié ce nouvel établissement de "plus vaste musée jamais dédié à une unique civilisation", couvrant 500 000 m² et abritant des trésors majeurs de l'histoire pharaonique. "À son entrée, un obélisque suspendu symbolise le lien entre ciel et terre", a-t-il souligné, évoquant une prouesse architecturale "qui unit science et spiritualité".

Le musée expose notamment la collection complète de Toutânkhamon, composée de 5 398 pièces, dont le célèbre masque en or massif de 10,32 kg. "Ce lieu ne se contente pas d'exposer l'histoire, il la fait vibrer dans l'architecture et la lumière", a ajouté M. Aref, rappelant qu'une statue monumentale de Ramsès II a été placée à l'entrée, éclairée par le soleil selon le même alignement astronomique que celui du temple d'Abou Simbel.

Dakar et Le Caire, 65 ans d'amitié et de coopération

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur a également évoqué le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Sénégal, célébré cette année. À cette occasion, l'Égypte a offert au peuple sénégalais une copie authentique du sarcophage et de la momie de Toutânkhamon, exposée à Dakar "en symbole d'amitié et de partage culturel".

"L'Égypte demeure fidèle à sa vocation de pont entre les civilisations", a conclu le diplomate, invitant les Sénégalais et les peuples du monde "à venir contempler et s'émerveiller devant l'héritage d'une civilisation qui continue de parler au monde".