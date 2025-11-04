Madagascar: Ministère de l'interieur - D'anciens membres du gouvernement visés par des IST

4 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Une nouvelle liste d'interdictions de sortie du territoire (IST) a été émise le 31 octobre par le ministère de l'Intérieur. Elle vise plusieurs anciens membres du gouvernement dirigé par l'ex-Premier ministre Christian Ntsay. Ce dernier, tout comme l'ancien président Andry Rajoelina, y figure également.

Parmi les personnes concernées figurent d'anciens hauts responsables au sein de la Présidence de la République, notamment l'ex-porte-parole Lova Ranoromaro et l'ancien secrétaire général de la Présidence, Dina Andriamaholy. Des responsables de premier plan au niveau des ministères sont également cités, dont le directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, ainsi que le directeur général des Impôts, Germain.

Cette mesure intervient dans un contexte de contrôles renforcés. Le 21 octobre, une première instruction avait déjà été prise par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, interdisant la sortie du territoire à plusieurs hauts responsables en attendant les résultats d'audits de gestion à mener dans un délai de trois mois.

Toutefois, une partie des personnalités visées ne se trouvent déjà plus sur le territoire national, dont Andry Rajoelina et Christian Ntsay, désormais à l'étranger. L'ancien locataire d'Iavoloha a déjà quitté le pays mi-octobre.

