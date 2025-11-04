Madagascar: PGCA - 27 anciens ministres, 2 DG, un membre de la HCC, interdits de sortir du pays

Une vaste mesure d'interdiction de sortie du territoire frappe les anciens ministres du gouvernement Ntsay

Une décision administrative sans précédent vient d'être prise par le ministère de l'Intérieur. Selon un document officiel daté du 31 octobre 2025, les 27 anciens ministres du gouvernement dirigé par Christian Ntsay sont désormais frappés d'une interdiction de sortie du territoire national (IST). La mesure, fondée sur une correspondance du procureur général près la Cour d'appel, concerne également plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration et d'anciens cadres de la Présidence.

Jamais une telle mesure collective n'avait été observée depuis la 4è République. L'interdiction vise l'ensemble de l'équipe ministérielle qui a servi sous le second mandat de l'ancien président Andry Rajoelina. Selon les termes de la décision, les personnes concernées « ne doivent quitter le territoire malgache sous aucun prétexte jusqu'à nouvel ordre ».

Parmi les plus connues figurent le général Monja Sahivelo, ancien ministre de la Défense nationale ; le général Andry Rakotondrazaka, ex-ministre de la Gendarmerie nationale ; Rasata Rafaravavitafika, ancienne cheffe de la diplomatie malgache, ainsi que Marie Michelle Sahondrarimalala, ex-ministre de l'Éducation nationale. Ces personnalités, qui ont occupé des postes stratégiques jusqu'à la récente transition gouvernementale, se trouvent désormais dans l'impossibilité légale de voyager hors du pays.

Mesures

La portée de la mesure dépasse le seul cadre du gouvernement sortant. Deux directeurs généraux actuellement en fonction, Laikana Zafivanona, à la tête de la Douane, et Germain, directeur général des Impôts, sont eux aussi frappés par l'interdiction. Leur inclusion sur la liste témoigne d'un élargissement du périmètre de la mesure à des organismes clés dans la gestion des finances publiques.

Des anciens cadres de la Présidence figurent également parmi les personnes concernées. Il s'agit notamment de Rinah Rakotomanga, ex-directrice de la communication présidentielle ; de Lova Ranoromaro, ancienne porte-parole ; et de Dina Andriamaholy, ancien secrétaire général adjoint. À ces noms s'ajoute celui de Rojo Andriamaholy, actuel membre de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), unique magistrat de cette institution à faire l'objet d'une IST. Son domicile a d'ailleurs été perquisitionné la semaine dernière.

Audits

Cette vague d'interdictions intervient dans un contexte de recomposition politique profonde, marqué par la formation du gouvernement de la Refondation dirigé par Herintsalama Rajaonarivelo. L'administration actuelle s'est engagée à faire de la transparence et de la redevabilité publique des priorités absolues. Dans cette logique, l'Inspection générale de l'État (IGE) a été chargée de conduire une série d'audits dans l'ensemble des ministères, couvrant la période 2019-2025.

Les résultats préliminaires de ces vérifications pourraient être à l'origine de la décision du ministère de l'Intérieur. Des sources proches du dossier évoquent de possibles procédures judiciaires en préparation contre certains anciens responsables pour des faits présumés de mauvaise gestion.

Crédibilité

Bien que déjà à l'extérieur du pays, l'ancien président Andry Rajoelina et l'ex-Premier ministre Christian Ntsay figureraient également sur la liste des personnalités concernées. Leur inclusion traduit la volonté des nouvelles autorités de ne pas épargner les plus hauts responsables politiques de l'ancienne administration. L'ancien président du Sénat, Richard Ravalomanana, quant à lui, ne figure pas dans la liste publiée le 31 octobre.

Au-delà des considérations politiques, la situation place la justice malgache devant un test de crédibilité. Si des poursuites sont effectivement engagées, elles devront se conformer aux standards de transparence et de respect des droits fondamentaux pour éviter tout soupçon de règlement de comptes.