Afrique: La CAN féminine s'élargit à 16 équipes - Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali et Égypte repêchées

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement annoncé une réforme majeure du football féminin sur le continent : la Coupe d'Afrique des Nations féminine (WAFCON) passera de 12 à 16 équipes dès la prochaine édition prévue en 2026.

Selon un communiqué de l'instance africaine, le Comité Exécutif de la CAF a validé cette décision historique afin de donner plus d'opportunités aux sélections africaines et d'encourager le développement du football féminin. Cette mesure traduit la volonté de la CAF de renforcer la compétitivité et la visibilité de la discipline sur la scène continentale et mondiale.

Quatre équipes repêchées selon le classement FIFA

Comme la phase de qualification pour l'édition 2026 est déjà achevée, la CAF a choisi une solution équitable pour compléter la liste des 16 équipes : les quatre meilleures nations non qualifiées, selon le classement mondial féminin actuel de la FIFA, seront repêchées.

Les équipes sélectionnées sur cette base sont : le Cameroun (66e au classement mondial), la Côte d'Ivoire (71e), le Mali (79e) et l'Égypte (95e). Ces quatre nations rejoignent donc les douze déjà qualifiées à l'issue des éliminatoires pour composer le nouveau tableau de la WAFCON 2026.

La CAF réaffirme son engagement pour le développement du football féminin

Cette expansion de la compétition à 16 équipes s'inscrit dans la lignée des réformes récentes observées à l'échelle mondiale. Elle devrait favoriser la découverte de nouveaux talents et accroître la représentation des pays africains dans les grandes compétitions internationales.

Les observateurs saluent également cette mesure comme une reconnaissance du potentiel croissant du football féminin africain, marqué par des performances notables de plusieurs sélections lors des dernières éditions.

En concluant le communiqué, le Directeur des Tournois et Événements de la CAF, Samson Adamu, a exprimé les meilleurs voeux de l'institution aux associations membres. Ce nouveau format constitue un pas important vers plus d'équité, de visibilité et de développement pour le football féminin africain.