Afrique: CAN féminine 2026 - La CAF étend la compétition à 16 nations

Dakar — Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé l'élargissement de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN) de 12 à 16 équipes, à partir de la prochaine édition prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026, a appris l'APS de l'instance dirigeante du football africain.

Onze équipes, en plus du Maroc, pays hôte, ont validé leur participation à cette édition de la CAN féminine dont les éliminatoires se sont achevés fin octobre.

Le comité exécutif de la CAF a adopté, dans le même temps, un mécanisme de sélection pour déterminer les quatre équipes supplémentaires à intégrer, à partir du classement mondial féminin de la FIFA.

"Les quatre meilleures équipes parmi celles éliminées au dernier tour des qualifications ont été retenues pour compléter la liste des participantes", précise un communiqué de la CAF transmis à l'APS.

Les équipes du Cameroun (66e), de la Côte d'Ivoire (71e), du Mali (79e) et de l'Égypte (95e) rejoignent ainsi la phase finale de la CAN féminine 2026.

Elles viennent s'ajouter aux 12 nations déjà qualifiées pour le tournoi. Il s'agit du Maroc (pays hôte), de la Zambie, de la Tanzanie, du Malawi, de l'Algérie, du Nigeria, du Ghana, du Burkina Faso, du Kenya, du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud et du Sénégal.

Selon la CAF, cette décision s'inscrit dans une "vision stratégique" consistant à renforcer la compétitivité et le développement du football féminin sur le continent.

"Elle permettra à davantage de nations de participer à la compétition phare du football féminin africain, contribuant ainsi à son essor et à son rayonnement international", souligne le communiqué.

La 16e édition de la CAN féminine, prévue en 2026, servira également de tournoi qualificatif continental pour la Coupe du monde féminine 2027, qui se déroulera au Brésil.

Les Lionnes du Sénégal prendront part à leur cinquième CAN lors de cette prochaine édition, la troisième consécutive.

Elles avaient été éliminées en quarts de finale de la précédente édition par l'Afrique du Sud (1-1, 4 tirs au but à 1).

En 2022, les Lionnes s'étaient déjà arrêtées à ce stade, avant de réaliser une meilleure performance qu'en 1991, au Cameroun, et en 2012, en Guinée équatoriale, où elles avaient été éliminées dès le premier tour.