Maroc: Achraf Hakimi indisponible plusieurs semaines

Achraf Hakimi souffre d'une entorse sévère. Il a été touché à la cheville gauche après un tacle de Luis Diaz mardi 4 novembre lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions. Selon le PSG, sa blessure entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines.

Le spectre des blessures n'en finit pas de planer sur le PSG qui a de nouveau perdu mardi 5 novembre deux éléments majeurs face au Bayern Munich (défaite 2-1), Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Sorti en pleurs sur un tacle non maîtrisé du Colombien Luis Diaz, « Hakimi souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », indique ce mercredi le PSG dans un communiqué. Jamais blessé, quasiment toujours disponible malgré ses courses incessantes sur le côté droit, l'international marocain était sorti la tête basse, soutenu par le staff parisien, le jour de ses 27 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Achraf Hakimi (88 sélections, 11 buts), c'est la tuile alors que la CAN 2025 au Maroc se profile (21 décembre au 18 janvier). Lui et ses coéquipiers sont très attendus pour décrocher enfin la seconde étoile après le premier titre continental acquis en 1976. Le quotidien L'Équipe table sur une absence d'au moins six semaines alors que la CAN débute dans moins de sept semaines . « Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur le terrain », a écrit Luis Diaz sur le réseau social Instagram.