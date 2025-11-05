Maroc: Achraf Hakimi indisponible plusieurs semaines

5 Novembre 2025
Radio France Internationale

Achraf Hakimi souffre d'une entorse sévère. Il a été touché à la cheville gauche après un tacle de Luis Diaz mardi 4 novembre lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions. Selon le PSG, sa blessure entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines.

Le spectre des blessures n'en finit pas de planer sur le PSG qui a de nouveau perdu mardi 5 novembre deux éléments majeurs face au Bayern Munich (défaite 2-1), Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Sorti en pleurs sur un tacle non maîtrisé du Colombien Luis Diaz, « Hakimi souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », indique ce mercredi le PSG dans un communiqué. Jamais blessé, quasiment toujours disponible malgré ses courses incessantes sur le côté droit, l'international marocain était sorti la tête basse, soutenu par le staff parisien, le jour de ses 27 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Achraf Hakimi (88 sélections, 11 buts), c'est la tuile alors que la CAN 2025 au Maroc se profile (21 décembre au 18 janvier). Lui et ses coéquipiers sont très attendus pour décrocher enfin la seconde étoile après le premier titre continental acquis en 1976. Le quotidien L'Équipe table sur une absence d'au moins six semaines alors que la CAN débute dans moins de sept semaines . « Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur le terrain », a écrit Luis Diaz sur le réseau social Instagram.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.