Afrique: Achraf Hakimi blessé à la cheville gauche à deux mois de la CAN

Dakar — À deux mois de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc (21 décembre 2025 -18 janvier 2026), le défenseur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi s'est sérieusement blessé à la cheville gauche, mardi soir, lors de la défaite (1-2) de son équipe, face au Bayern Munich, lors de la quatrième journée de Ligue des champions.

Touché après un tacle appuyé du Colombien Luis Diaz dans le temps additionnel de la première période, le latéral parisien est sorti de la pelouse en larmes.

Selon les images diffusées par une chaîne française, l'ancien joueur de l'Inter Milan (2020-2021) a quitté le Parc des Princes avec une botte de protection à la cheville gauche et des béquilles.

Achraf Hakimi doit passer des examens complémentaires ce mercredi pour déterminer la gravité de sa blessure. Le joueur de 26 ans, élément essentiel du dispositif du PSG comme de la sélection marocaine, est désormais incertain pour les prochaines échéances de son club et des Lions de l'Atlas.

Diaz a été expulsé après cette grosse faute.

À la fin de la rencontre, perdue par le PSG (1-2), le capitaine du club francilien Marquinhos a déclaré qu'il fallait "attendre les examens médicaux qui donneront plus d'informations sur le niveau de gravité de la blessure".

L'entraîneur parisien Luis Enrique a, lui aussi, exprimé sa déception en conférence de presse.

Lundi, l'attaquant sénégalais d'Everton Iliman Ndiaye, métronome de l'équipe nationale, est sorti à la 62e mn sur blessure, après avoir inscrit un superbe but en solitaire lors du match nul (1-1) contre Sunderland, son quatrième de la saison en Premier League.

Son entraîneur David Moyes s'est montré optimiste quant à son état de santé, à la fin du match.

"Je ne pense pas que ce soit grave. Il n'était pas sûr d'avoir des crampes ou une contracture musculaire, nous avons donc jugé qu'il valait mieux ne pas prendre de risques à ce moment-là", a expliqué le technicien écossais, en attendant les résultats des examens médicaux.