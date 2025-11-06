Maroc: Victime d'une entorse sévère, Hakimi indisponible pendant plusieurs semaines, selon le PSG

5 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'international marocain du Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche et sera indisponible pendant plusieurs semaines, a annoncé, mercredi, le club parisien sur son site internet officiel.

Le latéral droit marocain s'est blessé mardi soir, lors de la défaite (1-2) de son équipe face au Bayern Munich, à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Touché après un tacle appuyé du Colombien Luis Díaz dans le temps additionnel de la première période, le défenseur parisien a quitté la pelouse en larmes.

Agé de 27 ans, Hakimi, élément essentiel du dispositif du PSG comme de la sélection nationale du Maroc, manquera plusieurs échéances importantes de son club.

Sa participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est désormais incertaine.

La saison dernière, Achraf Hakimi a réalisé une année remarquable avec le Paris Saint-Germain, remportant le Championnat de France (Ligue 1), la Coupe de France et la Ligue des champions européenne.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.