Maroc: Victime d'une entorse sévère, Hakimi indisponible pendant plusieurs semaines, selon le PSG

Dakar — L'international marocain du Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche et sera indisponible pendant plusieurs semaines, a annoncé, mercredi, le club parisien sur son site internet officiel.

Le latéral droit marocain s'est blessé mardi soir, lors de la défaite (1-2) de son équipe face au Bayern Munich, à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Touché après un tacle appuyé du Colombien Luis Díaz dans le temps additionnel de la première période, le défenseur parisien a quitté la pelouse en larmes.

Agé de 27 ans, Hakimi, élément essentiel du dispositif du PSG comme de la sélection nationale du Maroc, manquera plusieurs échéances importantes de son club.

Sa participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est désormais incertaine.

La saison dernière, Achraf Hakimi a réalisé une année remarquable avec le Paris Saint-Germain, remportant le Championnat de France (Ligue 1), la Coupe de France et la Ligue des champions européenne.