Madagascar: Le puissant homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga entendu par des enquêteurs

À Maurice, le dossier Ravatomanga connaît un nouveau tournant : le milliardaire malgache, proche de l'ex-président Andry Rajoelina, a été interrogé ce 5 novembre 2025 par la Commission des crimes financiers. Soupçonné de blanchiment d'argent et de trafic d'influence, il rejette catégoriquement ces accusations. Le milliardaire a été entendu pendant quatre heures avant de regagner la clinique sous surveillance médicale. Il sera présenté en cour jeudi pour sa mise en accusation provisoire.

L'interrogatoire de Mamy Ravatomanga s'est déroulé dans une atmosphère tendue au siège de la Commission des crimes financiers (FCC) de Maurice. Le richissime homme d'affaires malgache a nié point par point les accusations de blanchiment d'argent et de trafic d'influence qui pèsent contre lui. Il affirme qu'il a respecté scrupuleusement la législation mauricienne dans tout ce qu'il a entrepris.

Les enquêteurs s'intéressent notamment à des transferts de plusieurs dizaines de millions d'euros effectués depuis des sociétés liées à l'homme d'affaires, et cela depuis Madagascar vers Maurice. Son téléphone portable a été passé au crible, tandis que des médecins intervenaient régulièrement pour surveiller son état de santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Arrivé à Maurice le 12 octobre à bord d'un jet privé, Mamy Ravatomanga fait l'objet d'une enquête depuis plusieurs semaines. Arrêté le 24 octobre, il est, depuis, hospitalisé dans une clinique privée pour des problèmes cardiaques, et n'avait pu être interrogé jusqu'ici.

Nouvelle audition ce 6 novembre

Arrivé à bord d'une ambulance au quartier-général de la Commission, escorté par la police, l'audition de mercredi aura duré environ quatre heures. Une durée fixée d'un commun accord entre l'équipe légale de Ravatomanga et la FCC pour préserver sa santé.

Le milliardaire doit être de nouveau entendu aujourd'hui jeudi avant sa comparution devant la Cour de Port-Louis, où une mise en accusation provisoire est attendue.