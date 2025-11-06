Afrique: Zohran Mamdani, qui est cet Ougandais propulsé au sommet de New York ?

Le 4 novembre 2025 , Zohran Mamdani a été élu maire de New York, devenant le 111e titulaire de ce poste , le plus jeune depuis 1892 , le premier de confession musulmane et le premier se revendiquant socialiste à accéder à cette fonction. Issu d’une famille de migrants, sa victoire incarne un symbole d’espoir pour les migrants et la diaspora africaine . Son investiture est prévue pour le 1er janvier 2026 .

Des racines africaines et un parcours international

Zohran Mamdani est né le 18 octobre 1991 à Kampala, en Ouganda . Son père, Mahmood Mamdani , est un universitaire ougandais d’origine indienne, spécialiste en sciences politiques et anthropologie, professeur à l’Université Columbia aux États-Unis et chancelier de l’Université internationale de Kampala. Inspiré par l’homme d’État ghanéen Kwame Nkrumah , le jeune Zohran porte comme deuxième prénom “Kwame”.

À l’âge de cinq ans, la famille Mamdani s’installe au Cap, en Afrique du Sud , puis à New York lorsqu’il a sept ans. Il poursuit sa scolarité à la Bank Street School for Children et au Bronx High School of Science , avant d’obtenir une licence en études afro-américaines au Bowdoin College , où il cofonde une branche des Students for Justice in Palestine .

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une carrière politique ascendante

Membre du Parti démocrate et affilié aux Socialistes démocrates d’Amérique, Zohran Mamdani débute sa carrière politique en intégrant l’Assemblée de l’État de New York en 2021 , représentant le 36e district. Engagé dans la campagne de plusieurs candidats sociaux-démocrates, il remporte la primaire démocrate de 2025 face à l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, puis s’impose lors du scrutin municipal face à Cuomo et au républicain Curtis Sliwa .

Un programme alliant justice locale et engagement international

Durant son mandat à l’Assemblée de l’État de New York, Mamdani s’est fait le champion des droits des locataires et de l’énergie propre . Il a également pris des positions audacieuses en politique étrangère, affirmant que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou devrait être arrêté s’il venait à New York. Sa démarche illustre son grand écart politique , alliant justice locale et solidarité internationale.

Une victoire symbolique et célébrée

Sa victoire a été célébrée avec émotion par ses partisans à Brooklyn, dans une salle emblématique des années 1920. Dans son discours, Mamdani a déclaré : « En cette période d’obscurité politique, New York sera la lumière », affirmant que la ville pouvait « montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre ».