Afrique: Zohran Mamdani, qui est cet Ougandais propulsé au sommet de New York ?

Page Meta Zohran Kwame Mamdani
Zohran Kwame Mamdani, nouveau maire de New York
6 Novembre 2025
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Le  4 novembre 2025 ,  Zohran   Mamdani  a été élu maire de New York, devenant le  111e titulaire de ce poste , le  plus jeune depuis 1892 , le  premier de confession musulmane  et le  premier se revendiquant socialiste  à accéder à cette fonction. Issu d’une famille de migrants, sa victoire incarne un  symbole d’espoir pour les migrants et la diaspora africaine . Son investiture est prévue pour le  1er janvier 2026 .  

Des racines africaines et un parcours international  

Zohran   Mamdani  est né le 18 octobre 1991 à  Kampala, en Ouganda . Son père,  Mahmood  Mamdani , est un universitaire ougandais d’origine indienne, spécialiste en sciences politiques et anthropologie, professeur à l’Université Columbia aux États-Unis et chancelier de l’Université internationale de Kampala. Inspiré par l’homme d’État ghanéen  Kwame Nkrumah , le jeune  Zohran  porte comme deuxième prénom “Kwame”.

À l’âge de cinq ans, la famille  Mamdani  s’installe au  Cap, en Afrique du Sud , puis à New York lorsqu’il a sept ans. Il poursuit sa scolarité à la  Bank Street  School  for  Children  et au  Bronx High  School  of Science , avant d’obtenir une licence en  études afro-américaines  au  Bowdoin   College , où il cofonde une branche des  Students  for Justice in Palestine .

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une carrière politique ascendante  

Membre du Parti démocrate et affilié aux Socialistes démocrates d’Amérique,  Zohran   Mamdani  débute sa carrière politique en  intégrant l’Assemblée de l’État de New York en 2021 , représentant le 36e district. Engagé dans la campagne de plusieurs candidats sociaux-démocrates, il remporte la  primaire démocrate de 2025  face à l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, puis s’impose lors du scrutin municipal face à Cuomo et au républicain Curtis  Sliwa .

Un programme alliant justice locale et engagement international  

Durant son mandat à l’Assemblée de l’État de New York,  Mamdani  s’est fait le champion des  droits des locataires  et de  l’énergie propre . Il a également pris des positions audacieuses en politique étrangère, affirmant que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou devrait être arrêté s’il venait à New York. Sa démarche illustre son  grand écart politique , alliant justice locale et solidarité internationale.

Une victoire symbolique et célébrée  

Sa victoire a été célébrée avec émotion par ses partisans à Brooklyn, dans une salle emblématique des années 1920. Dans son discours,  Mamdani  a déclaré : « En cette période d’obscurité politique, New York sera la lumière », affirmant que la ville pouvait « montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre ».

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.