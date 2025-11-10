Bénin: Exclusion confirmée : Le principal parti d'opposition béninois écarté des communales 2026

La scène politique béninoise se crispe davantage. Les Démocrates (LD), principal parti d'opposition, est désormais écarté des prochaines élections communales prévues en janvier 2026. Cette décision, prise par la Commission électorale nationale autonome (CENA) en raison d'un dossier jugé incomplet, soulève de sérieuses questions sur la représentativité démocratique et la domination des formations proches du pouvoir.

Le verdict de la CENA : Des pièces manquantes fatales

C'est une nouvelle exclusion qui frappe l'opposition quelques mois après que le parti a été privé de la présidentielle d'avril 2026. La CENA a statué à l'issue des délibérations de son Conseil électoral du 9 novembre 2025.

Selon APANEWS, la Commission a déclaré la candidature du parti Les Démocrates irrecevable. La raison est technique, mais lourde de conséquences : le dossier présenté par LD comportait un déficit de 120 pièces sur les 473 requises. Bien que le Code électoral (article 41) ait prévu une fenêtre de 72 heures ouvrables pour la complétude des dossiers (après la période de dépôt du 24 au 28 octobre), le parti n'a pu rectifier le tir. Une autre formation, MOELE BENIN, a également été recalée pour des pièces non finalisées.

Une domination accrue du pouvoir

Les formations validées pour la suite du processus, qui inclut l'Union progressiste le renouveau (UP-R), le Bloc Républicain (BR) et la Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), sont désormais en position de force.

Cette situation, rapportée par APANEWS, est perçue comme un coup dur pour l'équilibre des forces politiques. L'agence de presse note que cette exclusion « accentue la domination des partis au pouvoir et soulève des questions sur la représentativité et le pluralisme politique » à l'approche de ces échéances locales.

Le principal parti d'opposition se trouve ainsi privé de toute participation aux scrutins majeurs à venir, renforçant l'idée d'un espace démocratique de plus en plus contraint.