Bénin: Après la présidentielle, le parti d'opposition les Démocrates recalé pour les élections locales

Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a annoncé, ce 10 novembre 2025, que les listes de candidatures des Démocrates pour les élections locales du 11 janvier sont « irrecevables ». Le parti d'opposition, déjà recalé pour la présidentielle du 12 avril 2025, ne pourra donc pas participer aux municipales. À noter que le Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin (Moele-Bénin), formation de la mouvance présidentielle, subit le même sort avec l'invalidation de sa liste pour le scrutin de janvier.

Au Bénin, double coup dur pour le parti Les Démocrates. Déjà privé de candidat à la présidentielle de l'année prochaine, le principal parti d'opposition vient d'être écarté des élections locales prévues le 11 janvier 2026. Dans une décision publiée ce 10 novembre, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a jugé « irrecevables » les listes de candidature du parti de l'ancien chef d'État Boni Yayi, invoquant un dossier incomplet.

C'est en début de matinée que la décision de la Cena est tombée. Elle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux ainsi que des milieux politiques. Lors du dépôt de leurs listes le 28 octobre dernier, il avait été demandé aux Démocrates de compléter 437 pièces pour que leur dossier soit déclaré complet et recevable. La Cena indique aujourd'hui qu'ils n'en ont déposé que 353, ce qui fait apparaître, selon ses termes, « une différence de 120 pièces manquantes ».

Une formation de la majorité également écartée

Le parti Moele Bénin de la majorité est également éliminé pour les mêmes motifs. La Cena explique qu'il s'agit de motifs légaux d'irrecevabilité de la liste, pour justifier sa décision.

Trois listes sont finalement retenues pour la suite du processus électoral : les deux partis de la majorité, l'Union progressiste le renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR), ainsi que la troisième liste, celle des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), formation de l'opposition modérée.

Pour l'instant, le parti Les Démocrates n'a pas encore réagi officiellement. Ses leaders se concertent depuis la publication de la décision de la Cena. Pour rappel, chaque parti devait présenter une liste complète pour 546 arrondissements, soit 3 630 candidats titulaires et suppléants.