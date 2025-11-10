Maroc: Tanger s'apprête à accueillir la 17ème édition du Forum MEDays 2025 - Le rendez-vous stratégique du Sud global

Discours de M.Brahim Fassi Fihri à Tanger au MEDays 2024 16ieme édition (Archive)
10 Novembre 2025
Par Mame Maïmouna Sy

La 17ᵉ édition du Forum MEDays se tiendra du 26 au 29 novembre 2025 à Tanger, au Maroc, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Placée sous le thème « Fractures et Polarisation : Réinventer l’Équation Globale », cette nouvelle édition offrira quatre jours d’échanges et d’interactions entre plus de 250 intervenants internationaux autour des grands enjeux géostratégiques, politiques, économiques et sociaux.

Des représentants gouvernementaux, des investisseurs et des entrepreneurs se donneront rendez-vous au Royaume chérifien pour réfléchir au rôle du Sud dans un monde en pleine mutation.

Cette 17ᵉ édition réunira plus de 300 intervenants de renom et plus de 7 000 participants venus de plus de 120 pays. Les MEDays Investment Forums ouvriront l’événement en abordant des thématiques essentielles au développement du continent, notamment les infrastructures, les industries et les investissements.

Le Forum MEDays s’impose aujourd’hui comme la rencontre stratégique de référence pour les acteurs mondiaux issus des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales des pays du Sud, et plus particulièrement des régions Maghreb, Méditerranée, Afrique et Moyen-Orient, avec une ouverture croissante sur l’Amérique latine et l’Asie.

À cet égard, le Forum ambitionne de devenir un véritable tremplin entre l’Afrique et le Sud global.

Il est important de souligner que cette édition se tiendra dans un contexte mondial marqué par une mutation constante, une incertitude accrue et de fortes tensions géopolitiques.

Avec 55 sessions et tables rondes, les discussions porteront sur les grands enjeux de la décennie, notamment la digitalisation et les transitions énergétiques, dans le but de proposer des solutions durables face aux multiples défis auxquels le monde est confronté.

