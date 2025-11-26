Afrique: Le Grand Prix MEDAYS 2025 attribué aux chefs d'état de Gambie et du Liberia, et à la République Fédérale de Somalie

communiqué de presse

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 17eme édition du Forum International MEDays, organisée du 26 au 29 novembre 2025 à Tanger, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, l’Institut Amadeus a attribué le prestigieux Grand Prix MEDays 2025 à deux éminents dirigeants africains :

Son Excellence M. Adama Barrow, Président de la République de Gambie

Son Excellence M. Joseph Nyuma Boakai, Président de la République du Liberia

A cette même occasion, l’Institut Amadeus a également attribué le Prix MEDays 2025 à la République Fédérale de Somalie et reçu par Son Excellence M. Hamza Abdi Barre, Premier Ministre.

Grand Prix MEDays 2025 – S.E.M. Adama Barrow, Président de la République de Gambie

Le Forum MEDays a honoré S.E.M. Adama Barrow pour son leadership éclairé, sa contribution essentielle à la stabilité régionale et son engagement indéfectible en faveur du partenariat stratégique entre la Gambie et le Maroc. La Gambie fut l’un des premiers pays à ouvrir un consulat général à Dakhla, marquant un soutien clair et constant à la marocanité du Sahara. Cette position, consolidée au fil des années, constitue un pilier solide de l’amitié profonde entre les deux nations.

Grand Prix MEDays 2025 – S.E.M. Joseph Nyuma Boakai, Président de la République du Liberia

Le Prix MEDays distingue S.E.M. Joseph Nyuma Boakai pour la solidité de son action au service de la renaissance du Liberia, de son engagement diplomatique et de son attachement aux valeurs de coopération africaine. Le Liberia figure parmi les partenaires les plus constants du Maroc, notamment à travers l’ouverture de son consulat à Dakhla, témoignant d’un soutien clair, durable et déterminant à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume.

MEDays 2025 Award – République Fédérale de Somalie

Le Forum MEDays 2025 a également décerné un Prix spécial à la République Fédérale de Somalie, reçu par S.E.M. Hamza Abdi Barre, Premier Ministre. Ce Prix salue la résilience de la Somalie, son leadership renouvelé et son rôle croissant dans la consolidation de la paix et de la gouvernance en Afrique de l’Est. Il met également en lumière le soutien ferme et courageux de la Somalie au Maroc, notamment son vote en faveur de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité, qui consacre l’initiative marocaine d’autonomie comme unique base sérieuse et crédible de règlement définitif du différend régional artificiel autour du Sahara marocain.