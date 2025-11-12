Kirk Humanitarian S'engage à Donner 50 Millions USD Supplémentaires pour Soutenir les Efforts de la Nutrition Maternelle Globale de l'UNICEF

announcement

New York — Ce Partenariat doit Atteindre Globalement 23 Millions de Femmes Enceintes et leurs Nouveau-nés en fournissant des Vitamines et Minéraux Prénataux Essentiels

Avec une mesure audacieuse pour combattre la sous nutrition et protéger la santé des futures générations, Kirk Humanitarian a annoncé aujourd'hui une contribution de 50 millions USD pour des vitamines et minéraux prénataux, accessibles dans plus de 60 pays à travers le CNF (Fond pour la Nutrition des Enfants) mené par l'UNICEF.

Cette donation en nature, qui sauvera des vies, va atteindre et aider 23 millions de femmes enceintes en leur fournissant les nutriments essentiels dont elles ont besoin pour une grossesse saine et donner à leur nouveau-nés le meilleur départ possible dans la vie. En ce temps de crise globale d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et de disparités sanitaires croissantes, ce partenariat est un avertissement puissant : un investissement pour les femmes est un investissement pour l'avenir.

Ce deuxième don fait suite à la contribution initiale de Kirk Humanitarian de 34.4 millions USD en 2024 pour le projet Improving Maternal Nutrition Acceleration Plan (Plan d'Accélération pour l'Amélioration de la Nutrition Maternelle). Cette initiative, menée par UNICEF, aide actuellement 16 millions de femmes enceintes dans 16 pays à haute priorité, accélérant le progrès vers l'objectif de la nutrition maternelle à l'échelle globale. Le plein engagement de Kirk Humanitarian d'offrir 16 millions de flacons de suppléments UNIMMAP MMS (Préparation Internationales des Micronutriments Multiples Prénataux des Nations Unies) prévu pour la fin de 2025, est une preuve puissante de l'impact de ce partenariat.

Ce nouveau don de 50 millions USD va aider 23 millions de femmes enceintes supplémentaires pendant leur grossesse, réduisant l'anémie, améliorant les accouchements et brisant le cycle intergénérationnel de la sous nutrition. Cette donation permettra aux pays éligibles d'acheter MMS (Suppléments Micronutriments Multiples) via le CNF de doubler les produits qu'ils reçoivent - pour chaque flacon acheté - les pays recevront gracieusement un deuxième flacon de MMS. Cet accord "1 pour 1" incitera les pays à investir avec leurs propres ressources domestiques pour procurer les MMS.

Selon Monsieur Spencer Kirk, Fondateur et Directeur Général de Kirk Humanitarian, "La demande des pays et leur volonté d'intensifier la distribution de la haute qualité UNIMMAP MMS n'a jamais été aussi importante. Nous sommes honorés de faire partie de cet effort. Aucune organisation seule ne peut résoudre la malnutrition maternelle, c'est la raison pour laquelle nous investissons dans ce partenariat avec l'UNICEF qui aligne des ressources, de l'expertise et de la volonté politique.

Le CNF est un puissant modèle démontrant comment les gouvernements et donateurs peuvent travailler ensemble afin de susciter des changements durables, et nous encourageons d'autres donateurs à nous rejoindre. La récente reconnaissance par le journal TIME nommant UNIMMAP MMS comme l'une des Meilleures Inventions de 2025 souligne sa transformation potentielle pour améliorer la santé maternelle et enfantine à l'échelle mondiale".

L'engagement renouvelé de Kirk Humanitarian arrive à un moment crucial, avec la nutrition des femmes gravement sous-financée, les rendant, par conséquent, encore plus vulnérables à cause de l'insécurité de l'alimentation et nutrition globale, des chocs climatiques, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et des crises humanitaires. Ce partenariat donne priorité à la nutrition maternelle en accélérant la distribution de MMS à travers des systèmes de soins prénataux renforcés.

Selon la Directrice Exécutive de l'UNICEF, Madame Kitty Van Der Heijden "Ce don généreux de Kirk Humanitarian vient à un moment crucial pour la nutrition maternelle et enfantine. Avec des millions de femmes n'ayant toujours pas accès à la nutrition prénatale essentielle, ce don au CNF va nous aider à atteindre celles qui sont les plus à risque avec une intervention éprouvée et économique. C'est un exemple puissant qui démontre comment la philanthropie stratégique peut accélérer le progrès vers nos cibles de la nutrition globale en faisant en sorte que chaque enfant ait un départ dans la vie le plus sain possible".

À propos de Kirk Humanitarian

Kirk Humanitarian est une fondation philanthropique privée familiale dédiée à l'accélération de la disponibilité et l'utilisation de UNIMMAP MMS aux femmes vulnérables face à la malnutrition maternelle, avec le but de créer un monde plus sain et équitable. Depuis 2024, Kirk Humanitarian a financé avec un total de 92 millions USD l'UNICEF et le CNF qui fournira les produits UNIMMAP MMS à 43 millions de femmes vivant dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Pour plus de renseignements, visiter : www.kirkhumanitarian.org

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour les enfants, œuvre pour protéger les droits de chaque enfant, n'importe où, surtout les enfants les plus désavantagés dans les endroits les plus difficiles à atteindre. A travers plus de 190 pays et territoires, nous faisons tout ce qu'il faut pour aider les enfants à survivre, prospérer et réaliser pleinement leur potentiel. Pour plus de renseignements, visiter : www.unicef.org

À propos du CNF (Fond pour la Nutrition des Enfants)

Le CNF, mené par l'UNICEF, coordonne et finance l'accélération et l'élargissement des politiques durables, programmes et approvisionnements pour mettre fin à la sous nutrition infantile et maternelle dans des pays à fort besoin. Pour plus de renseignements, visiter : www.childnutritionfund.org

L'UNICEF ne cautionne aucun societe, marque, produit ou service.