Tchad Connexion 2030 - Les Émirats arabes unis et le pays renforcent un partenariat stratégique inédit à Abu Dhabi

Tchad Connexion 2030
Les Émirats arabes unis et le Tchad renforcent un partenariat stratégique inédit à Abu Dhabi
12 Novembre 2025
À l’occasion du Forum sur le commerce et l’investissement tenu les 10 et 11 novembre à Abu Dhabi, les Émirats arabes unis et le Tchad ont ouvert une nouvelle ère de coopération économique et diplomatique. Entre signatures d’accords majeurs, engagement des bailleurs et finalisation annoncée d’un accord commercial bilatéral, les deux pays posent les bases d’un partenariat durable et ambitieux.

Le Forum sur le commerce et l’investissement entre les Émirats arabes unis et le Tchad, organisé à Abu Dhabi, a marqué une étape déterminante dans la relation croissante entre les deux pays. Pour la première fois, le Tchad a présenté à la communauté internationale son Plan national de développement, “Tchad Connexion 2030”, dans un cadre mettant en avant les priorités stratégiques du pays.

Durant deux jours, plus de 2 000 participants — investisseurs, dirigeants, institutions financières et responsables officiels — ont pris part à des discussions de haut niveau consacrées à l’ouverture économique du Tchad. L’événement a été marqué par la présence de personnalités émiraties et africaines de premier plan, dont Son Altesse cheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed al-Nahyane et le Président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno.

Le Forum a également servi de tremplin diplomatique. En marge des travaux, Dr Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État chargé du commerce extérieur des Émirats arabes unis, a annoncé la finalisation imminente du CEPA, l’Accord de partenariat économique global entre les deux pays. Ce futur accord devrait structurer, sur le long terme, les flux d’échanges, d’investissement et de coopération technique.

En consolidant ce rapprochement stratégique, les Émirats arabes unis confirment leur rôle de partenaire économique majeur pour le Tchad, tandis que N’Djamena renforce son positionnement comme nouvelle destination d’affaires en Afrique centrale.

Ce forum pourrait bien constituer le point de départ d’un chapitre structurant dans les relations économiques entre les deux nations.

