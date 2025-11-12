Soudan: Le Ministre des Affaires Etrangères reçoit la Directrice Générale de l'OIM

Une femme et des enfants se rendent dans une clinique temporaire à Tawila, à 50 kilomètres d'El Fasher, pour les personnes ayant fui le conflit soudanais au Darfour.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohdieddin Salem, a accueilli Lundi la Directrice Générale de l'Organisation Internationale de la Migration des Nations Unies, (OIM), Mme Amy Pope, dans le cadre de sa visite officielle de cinq jours au Soudan au cours de laquelle elle rencontrera des responsables soudanais et effectuera des visites sur le terrain à la ville Daba, Etat du Nord , et à Khartoum, pour s'informer sur la situation des personnes déplacées d'El Fasher et les efforts déployés par le gouvernement en matière de développement, de reconstruction et de retour volontaire.

Au cours de la rencontre, Mme Amy a présenté ses condoléances et exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple soudanais à la suite de l'invasion récemment de la ville El Fasher par la milice rebelle des Forces de soutien rapide et les violations graves et massives commises contre la population et les civils, qui ont provoqué le déplacement et la fuite d'un grand nombre d'entre eux vers les régions de Daba et Tawila.

Mme Amy a affirmé son partenariat et ses efforts pour mobiliser le soutien nécessaire pour répondre à la situation humanitaire des nouveaux déplacés dans les régions de Daba et Tawila, ainsi que pour renforcer le soutien au projet de retour volontaire des migrants soudanais à l'étranger au cours de la période à venir.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a remercié Mme Amy pour sa visite au Soudan et pour sa solidarité, saluant le travail de l'Organisation internationale de la migration et sa coopération avec le Soudan, en soulignant la poursuite du partenariat avec elle, en particulier dans le cadre du projet de retour volontaire des migrants soudanais à l'étranger, en plus de plein engagement du gouvernement à faciliter le travail des organisations humanitaires et à garantir la sécurité des travailleurs dans le secteur humanitaire.

Par ailleurs, le ministre a dénoncé le silence de la communauté internationale face aux violations commises par la milice terroriste à El Fasher et à Bara, soulignant la nécessité de la conjugaison des efforts internationaux pour désigner la milice comme organisation terroriste.