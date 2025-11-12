Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet s'entretient avec la directrice de l'OIM sur le soutien aux personnes déplacées

Une femme et des enfants se rendent dans une clinique temporaire à Tawila, à 50 kilomètres d'El Fasher, pour les personnes ayant fui le conflit soudanais au Darfour.

La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a rencontré aujourd'hui dans son bureau la directrice de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Mme Amy Bob, afin d'examiner la coordination avec l'organisation a fin d'examiner la fourniture de l'aide par l'organisation aux personnes déplacées dans les camps, notamment celles déplacées d'Al Fasher suite aux récentes violations et crimes commis par les Forces de soutien rapide (FSR) contre les habitants de la ville.

Dans un communiqué de presse, la directrice de l'OIM a expliqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la préoccupation et de la solidarité de l'organisation envers le peuple soudanais face à la crise des déplacements de population qui sévit actuellement dans le pays.

Elle a souligné les événements récents à Al Fasher et le déplacement de population qui en a résulté, qui rendent indispensable la mobilisation de ressources et la coordination avec les partenaires locaux et internationaux afin d'apporter toute l'aide nécessaire aux personnes déplacées et de les fournir un abri et les services essentiels.