Afrique: Barrages Mondial 2026 - Nigeria, Gabon, Cameroun et RD Congo, à qui le dernier billet ?

Le Nigeria et le Gabon, d'un côté, et le Cameroun et la RD Congo, de l'autre, s'affrontent en demi-finales des barrages africains pour le Mondial 2026 ce jeudi 13 novembre. Les vainqueurs des deux rencontres disputeront la finale dimanche 16 novembre et le gagnant accédera au barrage intercontinental en mars 2026, dernière étape qualificative pour la Coupe du monde. Pour ces chocs à élimination directe, disputés au Maroc, l'historique, la dynamique et la forme des attaquants seront décisifs pour s'octroyer le ticket en or.

Historique : avantage Nigeria et Cameroun

Entre le Nigeria et le Gabon, les chiffres sont sans appel : jamais les Super Eagles n'ont plié face aux Panthères en cinq confrontations (3 victoires, 2 nuls). Du premier match amical (0-0) en mars 1983 aux qualifications du Mondial 2006 (2-0) en mars 2005, le Nigeria a toujours su garder la main, (huit buts marqués, un encaissé). Pour les hommes d'Eric Chelle, la certitude d'un passé dominateur peut nourrir la confiance, mais gare à la suffisance. Côté gabonais, l'absence de victoire peut être une source de motivation, surtout face à ce défi mondial.

Dans l'autre affiche, l'écart est plus marqué. Cameroun et RD Congo se sont croisé treize fois, pour huit victoires indomptables contre une seule défaite, lors de la CAN 1998. Depuis, les Lions Indomptables n'ont cessé d'imposer leur loi, que ce soit en Coupe d'Afrique, en éliminatoires ou en matches amicaux. L'histoire fait pencher la balance du côté camerounais, qui peut s'appuyer sur cette assise pour aborder le choc avec sérénité, malgré des turbulences internes. La RDC, elle, devra chasser les fantômes des dernières éliminatoires du Mondial qui l'ont vue céder à chaque fois tout près du but.

Dynamique : entre tensions, ambition et habitude

À la veille de ces barrages, chaque sélection avance avec ses propres certitudes, ses doutes et ses blessures récentes. Le Nigeria, grand favori sur le papier, porte en bandoulière une dynamique retrouvée. Quatre victoires sur dix en qualifications, certes, mais une remontée au forceps grâce à un Osimhen incandescent, qui a offert la dernière place qualificative aux Super Eagles.

Le Gabon, lui, s'avance avec l'étiquette d'outsider, mais fort d'une campagne qualificative solide (25 points, une seule défaite) et d'un groupe qui croit à sa bonne étoile. Les Panthères, longtemps dans l'ombre, veulent écrire leur propre histoire et savent qu'un exploit face au Nigeria peut tout débloquer.

Le Cameroun, de son côté, aborde ce barrage sous le signe de la tension. La liste des convoqués, révélée tardivement, fruit d'un nouveau bras de fer entre le sélectionneur Marc Brys et la Fécafoot, a mis en lumière les doutes d'un géant. Pourtant, les Lions Indomptables ont de la mémoire et une tradition de rebond qui leur a souvent permis de renverser des montagnes.

Face à eux, la RD Congo sait désormais que l'ambition peut se heurter à l'expérience depuis son douloureux revers à domicile face au Sénégal (2-3). Sébastien Desabre a rajeuni son effectif pour ce dernier virage, misant sur la fraîcheur et la révélation de nouveaux talents. Mathieu Epolo, 20 ans, gardien du Standard de Liège, Mario Stroeykens, 21 ans, milieu d'Anderlecht, et Michel-Ange Balikwisha, 24 ans, attaquant du Celtic Glasgow, sont les nouveaux visages. Un vent de fraîcheur pour aller plus haut ?

Les attaquants attendus au tournant

Dans ces barrages à élimination directe, la puissance offensive pourrait peser lourd. Côté Nigeria, Victor Osimhen est l'homme providentiel. Meilleur buteur des qualifications, auteur d'un triplé salvateur contre le Bénin, il sera encore la clé face au Gabon. À ses côtés, Ademola Lookman offre une alternative crédible et rassurante pour les Super Eagles.

Le Gabon n'est pas en reste, porté par un duo d'expérience et de talent : Denis Bouanga, redoutable en MLS (championnat américain), et Pierre-Emerick Aubameyang, vétéran affamé de l'OM. À eux deux, ils ont inscrit 15 buts lors des qualifications.

Chez les Lions Indomptables, tout converge vers Bryan Mbeumo. L'attaquant, en pleine bourre avec Manchester United, reste sur quatre buts lors de ses quatre dernières sorties. Son efficacité en club fait espérer un transfert heureux sélection. La RD Congo, elle, doit malheureusement composer avec l'absence de Yoane Wissa mais comptera sur Cédric Bakambu, le deuxième meilleur buteur (19 réalisations) de l'histoire de la sélection des Léopards, à trois longueurs de Dieumerci Mbokani (22 buts).

Le vainqueur de la finale rejoindra le tournoi intercontinental de barrages prévu en mars 2026. La Bolivie et la Nouvelle-Calédonie sont les deux premières équipes (sur six) qualifiées pour ce dernier rendez-vous avant l'Amérique.

Le programme des barrages Afrique

Jeudi 13 novembre

16h (TU) Nigeria-Gabon

19h (TU) Cameroun-RD Congo

Finale : Dimanche 16 novembre à 19h (TU)