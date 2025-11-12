Afrique: Mondial 2026 - Quatre pays africains en quête du dernier ticket pour les barrages intercontinentaux

Dakar — Le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la République démocratique du Congo vont entamer jeudi, à Rabat, les barrages pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Afrique, avec l'espoir de décrocher pour cette compétition prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Nigéria va affronter le Gabon pendant que le Cameroun va croiser le fer avec la RD Congo pour le compte des demi-finales de ces barrages qui vont se dérouler au Stade El Barid et au complexe sportif Prince Moulay Al Hassan.

La finale est prévue dimanche, pour désigner le vainqueur de ces barrages qui participera au tournoi de barrage intercontinental de la FIFA prévu en mars 2026.

Ce tournoi va réunir six équipes en quête des deux billets pour la Coupe du monde, dont un représentant de la Confédération asiatique de football (Irak ou Emirats arabes unis) et un autre de la Confédération africaine de football.

Deux pays vont représenter la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, contre une équipe de la Confédération sud-américaine de football (Bolivie) et un représentant de la Confédération de football d'Océanie (Nouvelle-Calédonie).

L'équipe africaine engagée dans cette phase intercontinentale va disputer un ou deux matchs par aux autres participants et en fonction de la position qu'elle occupe au classement FIFA.

Les deux nations les mieux classées au classement FIFA accéderont directement à l'une des deux finales, les quatre autres devant passer par des demi-finales.

Voici les neuf équipes africaines déjà qualifiées pour le Mondial :

Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie.