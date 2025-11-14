Afrique: Barrages Mondial 2026 - La RDC débarque le Cameroun et file en finale

Les Léopards de la RDC ont battu les Lions indomptables du Cameroun ce jeudi 13 novembre 2025 à Rabat (Maroc) sur le score de 1-0, dans le cadre de la deuxième demi-finale, zone Afrique, des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

C'est le capitaine Chancel Mbemba qui a sauvé la RDC dans les temps additionnels de la rencontre en logeant, de sa tête, le ballon rond dans les filets adverses.

Un but que les Congolais ont recherché, en vain, pendant toute la première mi-temps.

Le Cameroun a dominé le jeu, en imposant un jeu physique et rapidité. La RDC s'est montrée laxiste, mais s'est réveillée dans les dernières minutes. Elle a manqué une bonne coordination au niveau de la médiane.

Les deux équipes sont allées aux vestiaires sur le score vierge (0-0).

La seconde mi-temps, sous la pluie, a connu un réveil des Congolais, qui ont multiplié des descentes dangereuses dans le camp adverse. Leur pression a finalement payé à la 91e minute, par l'entremise de Chancel Mbemba.

La RDC vient de valider son passage à la finale - zone Afrique - des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Elle va donc croiser le Nigeria le 16 novembre.