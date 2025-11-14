Afrique: Barrages Mondial 2026 - Le Nigeria écarte le Gabon et attend le vainqueur de Cameroun-RDC

Le Nigeria s'est imposé devant le Gabon (4-1 a.p.) ce jeudi 13 novembre en demi-finales des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2026. Les Super Eagles ont dû passer par la prolongation pour éliminer les Panthères. Ils joueront la finale des barrages dimanche prochain face au Cameroun ou à la RDC.

Revenu de loin lors des éliminatoires du Mondial 2026, le Nigeria poursuit son incroyable remontée et peut croire plus que jamais à une qualification pour la prochaine Coupe du monde. Ce jeudi, les Super Eagles ont encore franchi une étape en écartant le Gabon lors d'une demi-finale de barrages tendue, sans éclat, et fortement ankylosée par l'enjeu. Il faudra attendre la 18e minute pour voir le premier frisson de la rencontre, et ce n'est même pas une occasion : juste Victor Osimhen percuté par le gardien gabonais qui rate quelque peu sa sortie. L'attaquant nigérian, sonné, reprend heureusement ses esprits et se permet de mettre à contribution Loyce Mbaba sur une tête bien placée qui pousse le portier des Panthères à sortir le grand jeu (21e).

Sans être impérial sur la pelouse du stade Moulay Al Hassan de Rabat, le Nigeria domine et le Gabon subit. Il faudra ainsi attendre la 44e minute pour voir la première occasion des Panthères après une frappe trop molle d'Openda dans la surface, qui n'inquiète pas Nwabali.

Le cauchemar d'Appindangoye

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le tournant de la rencontre aurait pu être à la 52e minute lorsque l'arbitre Tom Abongile est allé consulter la VAR pour un éventuel penalty après qu'Aaron Appindangoye a été retenu par le maillot dans la surface de réparation nigériane. L'arbitre sud-africain, qui avait été récusé dans un premier temps par les Nigérians - l'Afrique du Sud était dans la même poule de qualification que le Nigeria - prendra près de cinq minutes pour finalement décider de ne pas accorder de penalty.

Puis Aaron Appindangoye va passer de presque héros à quasi-auteur d'une élimination. Sur une action anodine, en effet, le défenseur gabonais effectue une passe en retrait qui se transforme en passe décisive pour l'attaquant nigérian Akor Adams, qui ne se prive pas de profiter de l'offrande (78e). À moins d'un quart d'heure de la fin, le Gabon est à terre. Le Nigeria jubile. Un peu trop, au point d'oublier de bien défendre sur Mario Lemina, qui égalise d'une frappe sans danger a priori, mais dont la trajectoire, déviée par Osayi-Samuel, trompe Nwabali (89e).

Osimhen se rebiffe

Tout reste à refaire pour les hommes d'Eric Chelle, qui ne peuvent même pas compter (pour l'instant) sur l'efficacité d'Osimhen, incroyablement maladroit sur de belles occasions, notamment un face-à-face manqué devant Loyce Mbaba (90+12). C'est finalement le joueur du FC Séville, Chidera Ejuke, qui va libérer ses coéquipiers en donnant l'avantage au Nigeria à la conclusion d'une passe en profondeur de Wilfred Ndidi (97e).

Cette fois, le Gabon ne trouve pas les ressources pour contester la suprématie nigériane et cède deux fois (enfin) devant Victor Osimhen, enfin à la hauteur de son rang, avec un doublé sur la fin (102e et 109e).