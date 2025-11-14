Congo-Kinshasa: Aimé Boji élu président de l'Assemblée nationale

Aimé Boji Sangara, nouveau président de l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo

Le député Aimé Boji Sangara a été élu président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, à l'issue du vote organisé ce jeudi 13 novembre lors d'une plénière au Palais du Peuple à Kinshasa.

Sur 423 députés votants, Aimé Boji a recueilli 413 voix, contre 10 bulletins nuls.

« Ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Boji Sangara Aimé est ainsi élu président de l'Assemblée nationale conformément aux prescriptions de l'article 28, alinéa premier du règlement intérieur », a déclaré Jean-Claude Tshilumbayi, président intérimaire de l'Assemblée nationale.

Il succède ainsi à Vital Kamerhe, qui avait démissionné du perchoir.

Clotilde Mutita élue rapporteur adjointe

Lors de la même plénière, la députée de l'opposition Clotilde Mutita Kalunga a été élue rapporteur adjointe du Bureau de l'Assemblée nationale. Sur 424 votants, elle a obtenu 389 voix, contre 35 bulletins nuls.

« Ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Mutita Kalunga Clotilde est élue rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale », a confirmé Jean-Claude Tshilumbayi.

Elle succède à Dominique Munongo.