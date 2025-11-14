Congo-Kinshasa: Aimé Boji Sangara succède à son mentor Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale

En République démocratique du Congo, le nouveau président de l'Assemblée est connu. Aimé Boji Sangara, 57 ans, remplace son mentor Vital Kamerhe contraint à la démission il y a deux mois. Du gouvernement à l'Assemblée nationale pour récupérer son siège de député avant d'être élu président de la chambre, le vote du 13 novembre tard dans la nuit n'était qu'une formalité. La victoire d'Aimé Boji se lisait déjà dans les rues avant même l'ouverture du scrutin.

En fin de journée, ce jeudi 13 novembre en RDC, une procession de militants de l'Union sacrée de la nation, la majorité au pouvoir, a accompagné Aimé Boji jusqu'à l'hémicycle, comme pour sceller d'avance le choix. Peu avant minuit, le dépouillement a confirmé ce qui semblait acquis. Aimé Boji Sangara, candidat unique, a été massivement plébiscité par 413 députés sur 423 votants.

Originaire du Sud-Kivu dans l'est du pays, Aimé Boji n'est pas un inconnu sur la scène politique congolaise. Technocrate et compagnon de route de Vital Kamerhe depuis plus de vingt ans, il a gravi les échelons au sein du parti, l'Union pour la nation congolaise (UNC).

Doublement diplômé en relations internationales et économie du développement, Aimé Boji a été ministre du Commerce extérieur en 2016 avant de piloter le ministère du Budget à partir de 2021, puis de l'Industrie en août dernier.

Ses quatre reconductions au gouvernement, sans avoir été proposé par parti ou son mentor, l'ont fait passer auprès d'une partie de l'opinion pour un transfuge silencieux ou un cadre plus proche du président Félix Tshisekedi que de sa propre famille politique.