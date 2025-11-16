Afrique: Barrages Mondial 2026 - La RDC affronte le Nigeria pour faire un pas de plus vers l'Amérique

La République démocratique du Congo et le Nigeria s'affrontent, dimanche 16 novembre dans la soirée, pour décrocher leur place au tournoi de barrage intercontinental de la Fifa, où six équipes au total s'affronteront en mars 2026 pour obtenir les deux derniers billets qualificatifs pour la Coupe du monde 2026 de football. La Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, déjà qualifiées, vont connaître le nom de leur potentiel futur adversaire africain au terme du choc entre Léopards et Super Eagles.

Le suspense arrive bientôt à son terme sur le continent africain. Après leurs succès respectifs face au Cameroun (1-0) et au Gabon (4-1 après prolongation) en demi-finales le 13 novembre, la République démocratique du Congo et le Nigeria s'affrontent en finale des barrages de la zone Afrique pour le Mondial 2026 ce 16 novembre à Rabat, au Maroc.

Mais si le vainqueur de ce choc fera forcément un pas de plus vers le Mondial 2026 (11 juin-19 juillet), la qualification ne sera toujours pas acquise pour autant. La sélection africaine victorieuse aura en poche son billet pour le tournoi de barrage intercontinental organisé par la Fifa en mars 2026. Ce sera l'ultime étape pour espérer décrocher l'un des deux derniers sésames et s'envoler vers le Canada, les États-Unis et le Mexique l'été prochain.

Ce tournoi mettra aux prises six équipes au total. Les deux premières qualifiées sont déjà connues : il s'agit de la Bolivie (zone Amérique du Sud) et de la Nouvelle-Calédonie (zone Océanie). Parmi ces six participants, les deux sélections les mieux placées au classement mondial de la Fifa seront directement qualifiées pour l'une des deux finales. Les quatre autres équipes devront, elles, d'abord se départager lors des demi-finales.

En plus des neuf équipes déjà qualifiées pour la phase finale (Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal et Côte d'Ivoire), le continent africain pourrait ainsi voir une dixième nation participer à la prochaine Coupe du monde. Reste à présent à savoir qui prendra le dessus entre les Léopards et les Super Eagles.

Une dynamique en faveur des Super Eagles

Depuis septembre, les Léopards ne se sont inclinés qu'une seule fois face au Sénégal au terme d'un match renversant (2-3) et restent sur une série de trois victoires de suite, dont leur dernier succès en date face au Cameroun (1-0) en demi-finale. Une victoire arrachée dans les dernières minutes face à un cador du continent africain et qui a eu le mérite de les préparer à l'intensité qu'ils rencontreront face au Nigeria.

De leur côté, les Super Eagles arrivent en finale de ces barrages avec plus de certitudes que les Congolais. Le Nigeria n'a plus perdu en match officiel depuis novembre 2024 - avec plusieurs matchs nuls au compteur - et dispose d'une redoutable armada offensive emmenée par Ademola Lookman et Victor Osimhen, meilleur buteur des qualifications. La sélection nigériane est également bien devant la RDC au nombre de participations à la Coupe du monde dans son histoire (six phases finales disputées contre une seule). Une expérience non négligeable pour un rendez-vous de ce niveau.

Le capitaine du Nigeria, William Troost-Ekong, ne sous-estime pas pour autant son futur adversaire. « Ce sera un match difficile, la RDC a réalisé un beau parcours jusqu'en finale. Je connais un ou deux joueurs de la sélection congolaise, et je sais qu'ils forment une bonne équipe. Ce sera un défi différent de celui contre le Gabon. On ne peut pas comparer les équipes africaines. Nous devons nous adapter tout en affirmant notre identité et en continuant à progresser. C'est ce qu'on a fait lors du dernier match et nous espérons faire de même aujourd'hui. Nous n'essayons pas de prouver quoi que ce soit à quiconque, nous voulons prouver notre valeur à nous-mêmes et nous qualifier pour la Coupe du monde. C'est notre seul objectif », a-t-il confié.

Le ton est donné pour cette finale au sommet entre deux géants du football africain qui rêvent chacun de fouler le sol américain.