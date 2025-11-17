Afrique: Barrages Mondial 2026 - La RDC renverse le Nigeria et se qualifie pour les barrages intercontinentaux

La République démocratique du Congo a renversé le Nigeria au bout d'une finale à suspense (1-1, 4-3 TAB), ce dimanche 16 novembre à Rabat. Les Léopards sont qualifiés pour le tournoi de barrage intercontinental de la FIFA en mars 2026 avec la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie. Six équipes au total s'affronteront pour décrocher les deux derniers billets qualificatifs pour la Coupe du monde 2026.

Les Léopards ont fait un pas de plus vers le Mondial 2026. Au bout d'une finale irrespirable qui avait pourtant bien mal débuté pour eux, les hommes de Sébastien Desabre ont finalement terrassé le Nigeria aux tirs au but (1-1, 4-3 TAB). Mais la nuit fut longue et indécise, car après trois minutes de jeu seulement, le ciel tombait déjà sur la tête des Congolais. Une relance plein axe de Masuaku a laissé le champ libre à Frank Onyeka pour déclencher une frappe, déviée du pied par Tuanzebe devant son gardien qui n'a pas pu s'interposer (3e, 1-0).

Forcés de réagir après un début de match très délicat, les Congolais ont répondu en profitant d'un dégagement raté de Nwabali, suivi d'une reprise de volée un peu trop puissante de Mukau dans la surface (12e). Mais encore une fois, ce sont les Super Eagles qui ont été plus tranchants : laissé trop libre sur l'aile gauche, Sanusi a centré pour Lookman qui a enchaîné dans la surface, avant que Ndidi ne reprenne le ballon dans un second temps et ne force M'pasi à s'allonger pour capter son tir (19e).

Les Nigérians ont ensuite gâché une action magistrale, alors que la défense congolaise était une nouvelle fois dépassée. Parti seul sur son aile, Lookman a centré au point de pénalty pour Chukwueze qui n'avait plus qu'à conclure. Mais un manque de communication avec Ndidi a empêché les Eagles de prendre le large au meilleur moment, provoquant la colère de Victor Osimhen présent au second poteau (24e).

Dans le dur depuis une demi-heure, les Léopards ont été soulagés par le travail remarquable de Meschack Elia. Le joueur du Tout Puissant Mazembe s'est chargé de tout sur le but de l'égalisation : après une récupération haute, il a lancé Cédric Bakambu sur l'aile droite, qui a temporisé avant de lui adresser un centre au second poteau qui a fait mouche (32e, 1-1). Juste avant la pause, c'est encore Elia qui a obtenu un coup franc dangereux en poussant Bassey à la faute (45e+1).

Osimhen remplacé à la pause

Alors que les Congolais revenaient en force dans le match, Éric Chelle a été forcé de remplacer son leader offensif Victor Osimhen, sorti apparemment sur blessure à la pause, par l'attaquant du FC Séville Akor Adams (46e). Les joueurs de Sébastien Desabre ont profité de ce coup dur et de la baisse de régime des Nigérians pour inverser le rapport de force : servi par Bakambu, Noah Sadiki a tenté sa chance à l'entrée de la surface (52e), alors que Mukau a manqué de lucidité devant le but (55e).

À l'heure de jeu, Fiston Mayele a fait son entrée sur le terrain pour tenter de faire craquer la défense nigériane. L'attaquant du Pyramids FC n'est justement pas passé loin de reprendre le centre de Sadiki dans la surface, alors que la reprise de volée de Wan-Bissaka a ensuite été contré de peu (63e). Accusant probablement le coup de leur prolongation disputée face au Gabon il y a trois jours, les Eagles ont été méconnaissables dans le jeu et n'ont cadré aucun tir en seconde période.

Nwabali a ensuite commis une erreur qui aurait pu être fatale pour le Nigeria, en dégageant trop tard le ballon devant Mayele. Cipenga, hors-jeu, ne lui a pas laissé le temps de jouer le ballon et a gâché cette énorme occasion (83e). Très actif sur son côté, Cipenga a ensuite adressé un centre dangereux presque repris par une retournée acrobatique de Wan-Bissaka (88e). Mais les efforts offensifs des Congolais ont été insuffisants pour éviter la prolongation.

Fayulu et Mbemba en héros

Les Léopards ont cru enfin prendre l'avantage avec le geste acrobatique de Cipenga face à Nwabali, qui a relâché le ballon et laissé Mayele pousser le ballon au fond des filets (94e). Un but finalement refusé par l'arbitre pour une faute sur le gardien nigérian. En pleine domination, les Congolais ont multiplié les occasions dans la surface sans réussir à les concrétiser.

Mayele a connu une nouvelle fausse joie dans les dernières minutes, son but étant encore refusé en raison d'une faute de Sadiki arrivé lancé sur Bassey dans la surface (108e). Dans le temps additionnel, Nwabali a sauvé la balle de match en repoussant du bout des doigts la tête de Chancel Mbemba qui filait tout droit vers sa lucarne (120e+1).

Au bout de la nuit et du suspense, après une séance de tirs au but irrespirable où Timothy Fayulu s'est montré décisif, le capitaine congolais Chancel Mbemba s'est encore une fois mué en héros en inscrivant le but de la qualification. La République démocratique du Congo retrouvera la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, les deux premières sélections qualifiées, lors du tournoi de barrage intercontinental de la FIFA en mars prochain. Six équipes au total se disputeront les deux dernières places qualificatives pour la Coupe du monde 2026.

Les nations qualifiées pour le Mondial 2026

Zone Europe : Angleterre, France, Croatie, Portugal (4/16)

Zone Afrique : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d'Ivoire (9/9)

Zone Amérique du Nord : États-Unis, Canada, Mexique (pays hôtes) (3/6)

Zone Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay (6/6)

Zone Asie : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite (8/8)

Zone Océanie : Nouvelle-Zélande (1/1)

Tournoi de barrage intercontinental (mars 2026) : Bolivie, Nouvelle-Calédonie, République démocratique du Congo (3/6)