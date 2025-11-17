Afrique: Barrages Mondial 2026 - La RD Congo élimine le Nigeria et rejoint le tournoi intercontinental

Dakar — La République démocratique du Congo a battu le Nigeria aux tirs au but (4-3) en finale des barrages africains pour la Coupe du monde 2026, et rejoint ainsi le tournoi de barrage intercontinental de la FIFA prévu en mars 2026.

Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.

Elles ont donc été départagées par une séance de tirs au but, au terme de laquelle les Congolais l'ont emporté 4 tirs au but à 3.

Ils participeront donc au tournoi de barrage intercontinental de la FIFA en mars 2026.

Ce tournoi réunira six équipes en quête des deux derniers billets pour la Coupe du monde. Il opposera notamment un représentant de la Confédération asiatique de football (Irak ou Émirats arabes unis) et un représentant de la Confédération africaine de football.

Deux pays issus de la CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) affronteront une équipe de la Confédération sud-américaine (Bolivie) et une autre de l'Océanie (Nouvelle-Calédonie).

L'équipe africaine engagée disputera un ou deux matchs selon sa position au classement FIFA.

Les deux nations les mieux classées accéderont directement à l'une des deux finales, tandis que les quatre autres devront passer par des demi-finales.

La Coupe du monde 2026 se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la République démocratique du Congo étaient les équipes africaines qualifiées pour les barrages afin de tenter de décrocher la dixième place africaine pour ce Mondial.

Neuf pays africains ont déjà validé leur qualification : l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.