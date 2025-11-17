Burkina Faso: Région des Koulsé - Bientôt un schéma d'aménagement du territoire

La délégation spéciale régionale des Koulsé, avec l'appui financier du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel-Burkina Faso (PCRSS-Burkina) a organisé, le vendredi 14 novembre 2025 à Kaya, un atelier de lancement du processus d'élaboration de son Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT).

La Délégation spéciale régionale des Koulsé (DSRK) veut se doter d'une nouvelle orientation stratégique de développement d'ici à 2040 pour plus de résilience face aux défis sécuritaire, humanitaire et climatique. Ainsi, sous le bras financier du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel-Burkina Faso (PCRSS-Burkina), elle a officiellement lancé, le vendredi 14 novembre 2025 à Kaya, le processus d'élaboration de son Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT).

Selon le 2e vice-président de la DSRK, Antarou Ly, le SRADDT est l'outil stratégique qui permettra de structurer l'espace régional de manière cohérente et équilibrée, d'identifier les potentialités et les contraintes spécifiques à chaque province et localité et d'orienter les investissements et les politiques publiques vers un développement inclusif et durable. « Il s'agit de dessiner les Koulsé de demain, un territoire où la paix est consolidée, l'accès aux services sociaux de base est garanti pour tous et la prospérité économique est partagée », a-t-il rassuré.

De ce fait, pour un schéma directeur participatif et inclusif, M. Ly a exhorté toutes les parties prenantes à une concertation franche et constructive. Abondant dans le même sens, le gouverneur des Koulsé, Blaise Ouédraogo, a invité ses structures administratives, les organisations non gouvernementales et associations à faciliter l'accès aux données du bureau d'étude chargé de l'élaboration dudit schéma.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour lui, ces SRADDT permettront une coordination optimale des actions de développement du territoire national afin d'accompagner la politique nationale en matière de décentralisation et de réduire les disparités inter et intra régionales pour un développement harmonieux, intégré et cohérent des collectivités territoriales du Burkina. De l'avis du gouverneur

Ouédraogo, la crise sécuritaire pourrait se justifier en partie par l'absence d'outils de planification conséquente du développement qui prennent en compte les réalités des régions sur la base d'un diagnostic et d'une planification participatifs.

Harmoniser les actions de développement

De ce fait, les SRADDT, qui sont des documents d'orientation et de planification stratégique à long terme, contribueront à juguler cette crise à travers des orientations de développement formulées en concertation avec les acteurs régionaux et mises en oeuvre par l'ensemble des acteurs intervenant sur les territoires régionaux. De façon spécifique, Blaise Ouédraogo a indiqué que le SRADDT en cours d'élaboration a vocation d'être le référentiel de planification et d'harmonisation des actions de développement sur toute l'étendue du territoire régional, qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou du secteur privé.

C'est pourquoi, il a invité le bureau d'étude chargé de l'élaboration dudit schéma à plus de rigueur et de qualité afin que la future documentation stratégique réponde aux préoccupations de l'ensemble des acteurs pour un développement durable de sa région. A entendre un membre du bureau d'étude, Nama Roger de Granital, un schéma directeur d'aménagement vise à construire un territoire avec toutes les infrastructures nécessaires (routes, écoles, centres de santé, barrages...) selon la vision et les moyens ou ressources naturelles dont dispose le pays ou la région.

« Il s'agit de faire le diagnostic pour comprendre le passé. Depuis dix ans, ce qui a changé sur le territoire afin de voir l'évolution des choses dans tous les domaines et se questionner sur la situation d'évolution actuelle. C'est la photographie d'aujourd'hui. Ensuite, voir si on ne fait rien, si les choses restent comme telles, quelle sera la situation dans le futur avec des scenarios de ce qui est bon ou mauvais pour permettre que la région choisisse la meilleure posture afin de pouvoir conduire son développement. Voici le rôle du schéma », a expliqué M. Nama.