Le Comité de pilotage du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel au Burkina Faso (PCRSS) a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année, le vendredi 28 novembre 2025 à Ouagadougou afin d'examiner l'état d'avancement des activités du Plan de travail et budget annuel (PTBA) et de valider le PTBA 2026.

Le Comité de pilotage du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel au Burkina Faso (PCRSS) veut se fixer un cap fiable pour la conduite de ses activités sur le terrain. C'est alors que la deuxième session ordinaire de l'année, le vendredi 28 novembre dernier à Ouagadougou a permis la révision et l'adoption du Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2025.

Cela, au regard de certaines difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des activités programmées, notamment l'inaccessibilité de certaines communes due à l'insécurité, mais aussi en vue de permettre la prise en compte des activités des nouvelles communes bénéficiaires et de celles des anciennes pour accompagner le retour des populations dans leurs localités d'origine.

Selon la représentante du président du comité de pilotage, Josiane Ouédraogo, ce réajustement a permis d'enregistrer, à la date du 30 septembre 2025, pour ce qui concerne la mise en œuvre du PTBA 2025, un taux moyen d'exécution physique global de 57,28% et un taux d'exécution financière de 20,06%. Des résultats qui, selon elle, ont été engrangés malgré un contexte difficile.

De son côté, le coordonnateur du projet, Boulaye Sanogo, ce taux moyen s'explique par le fait que les actions de stabilisation qui sont pour la plupart des infrastructures, prennent du temps pour la réalisation. Toutefois, il a rassuré que plusieurs infrastructures ont été réceptionnées et le taux d'exécution du PTBA devrait atteindre 90% au 31 décembre 2025.

Plusieurs acquis

Selon les acteurs, pour 2026 la dernière année d'exécution du projet, le PTBA a permis d'identifier et de planifier 169 microprojets, dont 66 reports de 2025 qui vont être déroulés, pour un montant global de plus de 41 milliards de FCFA. « Ce PTBA est le dernier de la mise en oeuvre du projet conformément au document de projet.

Sa mise en oeuvre doit tenir compte non seulement des orientations issues de la revue à mi-parcours intervenue en mars 2025 mais surtout des orientations du gouvernement dans la perspective de la clôture du projet prévue le 31 décembre 2026 », a insisté la représentante du président du Comité de pilotage. Financé par la Banque mondiale, le PCRSS a pour objectif de contribuer au relèvement des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Au Burkina Faso, il est mis en oeuvre dans 29 communes des régions de Yaadga, des Koulsé, du Liptako et du Soum avec pour cibles principales les personnes déplacées internes. Lancé en 2021, le PCRSS a développé plusieurs initiatives dont la réalisation de magasins de stockage, l'extension des infrastructures scolaires, la mise à disposition de kits scolaires et de lampes solaires au profit des élèves, la construction de dispensaires, de CSPS, de centres d'hospitalisation et à la dotation de certains centres de matériel médicotechnique en ce qui concerne le secteur de la santé.