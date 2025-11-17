Cote d'Ivoire: Divo /Pdci-Rda - Joël Akoun investi pour les législatives de décembre

Le PDCI-RDA a officialisé, le 15 novembre, la candidature de Joël Akoun pour la circonscription 126 de Divo, dans le cadre des législatives du 27 décembre.

Le parti a retenu le nom de Joël Akoun pour représenter la commune, évoquant un profil mêlant ancrage local et expérience professionnelle. Selon la direction du PDCI-RDA, cette désignation s'inscrit dans une volonté de "mettre en avant une nouvelle génération de responsables familiers des réalités de terrain."

Le candidat présente cette investiture comme la poursuite d'un engagement déjà amorcé. Il affirme vouloir défendre une série de priorités, parmi lesquelles la prise en compte des réalités locales dans les lois, la protection du foncier, l'amélioration de l'accès à l'éducation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat, ainsi que la sécurisation des quartiers et la valorisation du sport et de la jeunesse. Il évoque également une gouvernance axée sur la proximité et la transparence.

Natif de Divo et passé par les établissements scolaires de la commune, Joël Akoun a exercé dans les secteurs de la technologie, de la communication et de la production culturelle. Il est aussi à l'origine du Mouvement Soleil de Divo, qui mène diverses actions sociales, de l'appui aux jeunes à l'accompagnement de familles en difficulté.

Cette candidature intervient dans un contexte où la commune prépare un scrutin marqué par des attentes en matière de représentation, de développement et de stabilité.