Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le Haut Sassandra en ordre de bataille

A l'initiative du coordonnateur régional du Rhdp pour le Haut-Sassandra, Mamadou Touré, la cellule de gestion des élections a organisé le samedi 15 novembre 2025, un séminaire stratégique. En vue de préparer les élections législatives à venir.

Un planning a été élaboré couvrant la période de pré-campagne pour les législatives de décembre prochain. « Nous avons donné instruction aux chargés des élections immédiatement la base de données des représentants des bureaux, des superviseurs des lieux de vote et la base de données des militants encadreurs en lien avec les candidats, et ce avant la date butoir du 22 novembre 2025 », a précisé Ayouba Coulibaly, directeur de campagne adjoint chargé des élections.

Ce séminaire a permis également de faire le bilan de la présidentielle qui s'est soldée par la réélection du Président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs, président du Rhdp. En effet, Ayouba Coulibaly, a rappelé que le taux participation à la présidentielle dans le Haut Sassandra est de 57,94% et de candidat du Rhdp a obtenu 91,42% des suffrages exprimés.

Il a surtout salué la performance exceptionnelle du département de Vavoua qui a réalisé la meilleure participation régionale avec 77,48% et un score de 94,14% pour le candidat du Rhdp.