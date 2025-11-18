Afrique: La jeunesse en première ligne de la révolution industrielle du continent

La deuxième journée de la Semaine de l'industrialisation a été marquée par le Forum des Startups de la Jeunesse Africaine (AYSF) qui s'est tenu ce 18 novembre à Kampala en Ouganda, un événement phare qui donne aux jeunes innovateurs les moyens de conduire la transformation industrielle du continent.

Placée sous le thème : « Stimuler l'Innovation des Jeunes : IA, Fintech et Développement de Produits pour la Transformation Industrielle de l'Afrique », cette première édition met l'accent sur l'intelligence artificielle, la fintech et le développement de produits, offrant une plateforme aux start-ups dirigées par des jeunes pour accéder au financement, aux marchés et au mentorat.

Le forum favorise le dialogue politique, encourage la collaboration avec les investisseurs et les gouvernements, et renforce les capacités des jeunes dans les domaines de la technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat à travers le continent.

S'exprimant lors du Forum des Startups de la Jeunesse Africaine, S.E. Francisca Tatchouop Belope, Commissaire de l'Union africaine au Développement économique, au Commerce, à l'Industrie, au Tourisme et aux Mines, a rappelé que l'Afrique demeure le continent le plus jeune au monde, avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans, « un vivier démographique sans équivalent ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a souligné que cette dynamique s'inscrit pleinement dans la Décennie africaine pour la formation technique, professionnelle, entrepreneuriale et l'emploi des jeunes (2018-2027), un cadre stratégique conçu pour doter cette génération d'outils concrets en vue de participer activement à la transformation industrielle du continent.

La Commissaire a également mis en avant le rôle structurant du Cadre de politique des startups jeunesse, lancé en 2024, destiné à stimuler l'industrialisation dans des secteurs prioritaires en facilitant le dialogue avec les investisseurs, la valorisation des innovations inversées et les sessions de conclusion d'accords.

Mme Belope a salué la présence de start-up émergentes issues de l'ensemble du continent, y compris du pays hôte, déployant des solutions innovantes dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, la santé et l'éducation, autant d'initiatives qui témoignent, selon elle, du potentiel transformateur de la jeunesse africaine lorsqu'elle bénéficie d'un écosystème propice.

En clôturant son intervention, elle a insisté sur la nécessité d'une industrialisation africaine résolument inclusive, compétitive et portée par le dynamisme de ses populations, en particulier les femmes, les jeunes, les entrepreneurs et les innovateurs, qui en constituent la véritable force motrice. Elle a également appelé les médias à jouer pleinement leur rôle dans la mise en récit de cette transformation industrielle, en éclairant l'opinion publique, en mobilisant le soutien et en amplifiant les voix de celles et ceux qui bâtissent les futures usines, innovations et chaînes de valeur du continent.

Par ailleurs, lors de son intervention, Dr Ebrima Ceesay, Vice President Automation chez Mastercard, a partagé un parcours inspirant marqué par une ascension professionnelle entre l'Afrique et les États-Unis. Il est revenu sur son cheminement depuis la Gambie jusqu'aux grandes entreprises technologiques américaines, notamment Apple et IBM, avant d'intégrer des travaux stratégiques en sécurité nationale. À travers ce récit, il a rappelé l'importance de la rigueur, de l'adaptabilité et du refus des excuses, des valeurs qu'il juge essentielles pour la jeunesse africaine.

Abordant les défis structurels du continent, Dr Ceesay a insisté sur la nécessité de moderniser les systèmes, d'améliorer les infrastructures numériques et de développer des solutions pratiques adaptées aux réalités africaines. Selon lui, l'Afrique dispose d'un réservoir de talents considérable et d'une génération jeune capable d'innovation, mais qui doit passer du rôle de consommatrice à celui de créatrice. Il a souligné l'importance de l'éducation, notamment celle des femmes, ainsi que de l'apprentissage continu pour bâtir une économie compétitive.

En conclusion, Dr Ceesay a lancé un appel fort à l'autonomie et à la responsabilité collective. Il a exhorté les jeunes Africains à ne plus compter sur une aide extérieure, mais à mobiliser leur intelligence, leur résilience et leur créativité pour concevoir des solutions locales. L'avenir du continent, a-t-il affirmé, repose sur une jeunesse capable de collaborer, d'innover et de se projeter au-delà des frontières nationales afin d'accélérer la transformation industrielle et technologique de l'Afrique.