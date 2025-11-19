Sénégal: Air Sénégal va acheter neuf avions chez Boeing

Dakar — Air Sénégal va acheter neuf avions 737-8 auprès de Boeing, afin de mettre en oeuvre son projet d'expansion régionale et internationale, a-t-on appris de la compagnie de transport aérien et du constructeur aéronautique américain.

"Boeing et Air Sénégal ont annoncé (...) que la compagnie [sénégalaise] s'était engagée à commander neuf avions 737 MAX. Une fois finalisée, cette commande sera le plus grand achat de flotte de l'histoire de la compagnie et constituera la première commande d'avions Boeing depuis 2004 pour le Sénégal", ont-ils écrit dans un communiqué conjoint.

La compagnie aérienne a passé cette commande au constructeur aéronautique pour mettre en oeuvre "son ambition d'étendre ses services à l'échelle régionale et internationale", ce qui va consister à programmer des vols entre Dakar et des pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Amérique, selon la même source.

"Cette acquisition marque une étape majeure pour Air Sénégal", affirme, dans le communiqué, le directeur général d'Air Sénégal, Tidiane Ndiaye.

"Cette commande s'inscrit dans la stratégie d'Air Sénégal visant à renforcer et à moderniser sa flotte afin de soutenir l'expansion de son réseau régional et intercontinental et consolider la position de Dakar comme hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest", a ajouté M. Ndiaye.

Boeing souhaite contribuer, avec la commande passée par Air Sénégal, au développement du transport aérien en Afrique de l'Ouest, selon Brad McMullen, son vice-président chargé des ventes et du marketing commercial.

"Nous nous engageons pour un développement durable du transport aérien dans la région et accompagnerons Air Sénégal dans l'amélioration de sa flotte et de l'expérience passager", a-t-il assuré dans le communiqué, ajoutant : "Nous sommes impatients d'accueillir Air Sénégal dans la famille du 737 MAX."

Créée en 2016, la compagnie aérienne nationale du Sénégal a entamé ses activités commerciales deux ans plus tard. Elle aspire à "devenir un acteur majeur de l'aviation en Afrique de l'Ouest".

Air Sénégal exploite un réseau de lignes domestiques, régionales et internationales.