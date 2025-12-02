Afrique: Le marché africain représente près de 10 % du chiffre d'affaires global de Boeing

Luanda — Le secteur aérien africain génère près de 10 % du chiffre d'affaires de Boeing et plus de 500 appareils de la marque composent les flottes des compagnies du continent, a révélé mardi à Luanda le vice-président chargé des Ventes et du Marketing de l'avionneur américain, Anbessie Yitbarek.

S'exprimant auprès de l'ANGOP, en marge de la deuxième journée de la 57e assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), que l'Angola accueille depuis lundi, Anbessie Yitbarek a indiqué que des signaux significatifs montrent un potentiel d'expansion des activités de Boeing en Afrique.

« Le marché africain de l'aviation civile est très prometteur. Il existe des indicateurs très clairs de croissance dans ce secteur, cette région du monde jouant actuellement un rôle de catalyseur du développement de l'activité », a-t-il estimé.

Selon le responsable de Boeing, le marché africain de l'aviation connaît une croissance notable, comparé à l'Europe, l'Amérique et l'Asie qui, malgré une expansion plus limitée, enregistrent des rendements financiers plus élevés.

Concernant spécifiquement le marché angolais, le vice-président chargé des Ventes et du Marketing a rappelé que Boeing entretient une relation étroite avec le Gouvernement angolais, renforcée par la signature du Mémorandum de coopération stratégique de Paris en juin dernier.

Cet accord vise à moderniser, rendre plus durable et plus compétitive l'aviation civile angolaise, avec un accent particulier sur la compagnie TAAG, en couvrant des domaines tels que la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle.

Parallèlement à ce protocole, Anbessie Yitbarek a assuré que le Gouvernement angolais négocie actuellement avec Boeing l'acquisition de nouveaux avions destinés à renforcer la flotte de TAAG.

Sans fournir davantage de détails, il a précisé que les trois premiers mois de 2026 seront décisifs dans ce processus.

Présente en Afrique depuis plus de 70 ans, Boeing représente également 70 % de l'ensemble de la flotte commerciale du continent, avec plus de 500 appareils actuellement en service dans l'espace africain.