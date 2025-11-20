Achraf Hakimi Joueur africain de l'année ! L'international marocain a été distingué ce mercredi 19 novembre 2025. Il succède ainsi à Ademola Lookman au palmarès. Le latéral droit récolte le fruit d'une année 2025 tout simplement exceptionnelle.

Achraf Hakimi, comme une évidence. Après avoir traversé l'année 2025 avec le pas sûr de ceux que rien n'arrête et le souffle des gens nés pour marquer leur époque. Sur toutes les pelouses, le Marocain a laissé une trace, un éclat, et a fait du couloir droit son royaume. Aujourd'hui, l'Afrique est son empire, car sa tête couronnée d'or brille de mille feux aux quatre coins du continent.

Lorsque son nom a résonné dans la salle de l'Université polytechnique Mohamed-VI de Rabat, Achraf Hakimi a sans doute senti un écho d'éternité. Il devient le premier Marocain élu Joueur africain de l'année depuis Mustapha Hadji en 1998. C'est également le premier défenseur primé depuis l'apparition de ce trophée en 1992. Avant, lorsqu'il portait le nom de Ballon d'or africain, le dernier défenseur à avoir décroché la distinction est le Zaïrois Tshimen Bwanga (1973).

Une année XXL

Pour décrocher le titre de Joueur africain de l'année 2025, Achraf Hakimi a réalisé une année remarquable. Il a remporté 5 titres avec le Paris Saint-Germain : le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe. Il est également le défenseur le plus décisif de l'histoire sur une seule campagne de Ligue des champions de l'UEFA, avec 4 buts et 5 passes décisives lors de la saison 2024-2025 avec le PSG. La saison passée, il a inscrit 9 buts et délivré 12 passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions confondues.

Au mois de septembre, Achraf Hakimi a également fini 6e au Ballon d'Or France Football.

La CAN 2025 en ligne de mire ?

Désormais Joueur africain de l'année, Achraf Hakimi a un autre objectif majeur en ligne de mire : la CAN 2025 (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). Actuellement blessé à la cheville et indisponible entre 6 et 8 semaines, le latéral droit veut revenir à temps pour le tournoi à domicile. Le peuple marocain retient son souffle quant à sa participation à la compétition. Pour rassurer les siens, il a déjà commencé son travail de récupération en salle.

Mais avant, ce 19 novembre 2025 à Rabat, lorsque les projecteurs se sont braqués, le Joueur africain de l'année 2025 a été connu : Achraf Hakimi. Son nom, plus haut que le vacarme de la salle, a résonné bien au-delà. Car jusqu'à la fin des temps, son nom restera gravé dans les annales du football africain. Et c'est tant mieux.