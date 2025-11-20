Afrique: Meilleur joueur africain 2025 - Achraf Hakimi succède à Ademola Lookman

Dakar — Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2025 lors de la cérémonie des CAF Awards, organisée par la Confédération africaine de football, mercredi, à Rabat (Maroc).

Le joueur de 27 ans succède à l'attaquant nigérian Ademola Lookman, vainqueur de l'édition 2024.

Il a devancé l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, lauréat à deux reprises du trophée (2017 et 2018), ainsi que le Nigérian de Galatasaray Victor Osimhen, vainqueur en 2023.

Troisième du Ballon d'or africain 2023, le latéral droit marocain prend cette fois-ci sa revanche en remportant pour la première fois de sa carrière cette prestigieuse distinction, récompensant une saison 2024-2025 exceptionnelle avec le club parisien.

Blessé il y a quelques jours, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Hakimi est arrivé aux CAF Awards, à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Rabat, en trottinette, vêtu d'un selham marocain noir porté sur un smoking de la même couleur.

Né à Madrid le 4 novembre 1998, Hakimi a été l'un des éléments décisifs du jeu parisien lors de la saison écoulée. Il s'est imposé comme un pilier essentiel du PSG, incarnant le profil complet du défenseur moderne : rigoureux défensivement, capable d'apporter une contribution offensive importante.

Formé au Real Madrid, avec lequel il a remporté la Coupe du monde des clubs 2017, il a ensuite évolué au Borussia Dortmund (prêt), avant de rejoindre l'Inter Milan, où il remporte la Série A lors de la saison 2020-2021.

Arrivé en 2021 au Paris Saint-Germain, il a largement contribué au riche palmarès du club avec plusieurs titres de Ligue 1 (2022, 2023, 2024, 2025), la première Ligue des champions de l'histoire du PSG, en 2025, ainsi que la Supercoupe de l'UEFA, la même année.

Déjà vainqueur de la Ligue des champions 2018 avec le Real Madrid, Achraf Hakimi est l'un des rares Africains à avoir remporté le prestigieux trophée européen à deux reprises avec deux clubs différents. Seuls le Malien Seydou Keita (2009, 2011 - FC Barcelone) et les Camerounais Samuel Eto'o (2006, 2009 - FC Barcelone ; 2010 - Inter Milan) et Geremi Njitap (2001, 2002 - Real Madrid), ont réussi un tel exploit.

Pièce maîtresse de l'équipe nationale marocaine, le vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2019 compte désormais 88 sélections pour 11 buts.

Il a reçu sa première convocation avec le Maroc A le 11 octobre 2016, lors d'un match amical contre le Canada. Auparavant, il avait porté le maillot de l'Espagne U19 lors d'un match amical en 2015.

Pour sa première titularisation officielle avec le Maroc, face au Mali en qualifications du Mondial 2018, il marque également son premier but international dans un large succès 6-0.

Troisième plus jeune joueur de la Coupe du monde 2018, il n'a cessé depuis de s'imposer comme l'un des leaders de la sélection.

Sixième du Ballon d'or 2025 remporté par le Français Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi a également été présélectionné pour le prix The Best - Joueur de la FIFA 2025.

Tout sourire, Achraf Hakimi est allé récupérer son trophée en sautillant sur un pied, l'autre étant plâtré à cause de sa blessure.

"C'est un immense honneur et une grande fierté pour moi de recevoir ce trophée très prestigieux. Cette distinction n'est pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants du Maroc et d'Afrique qui rêvent de devenir footballeurs", a déclaré Hakimi.

Il a dédié ce trophée à sa famille, au peuple marocain et à toutes les personnes qui l'ont aidé à devenir un meilleur joueur et une meilleure personne.

Il a promis que ses coéquipiers donneront le meilleur d'eux-mêmes pour remporter à domicile la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Palmarès des CAF Awards depuis 1992

1992 - Abedi Ayew Pelé (Ghana)

1993 - Rashidi Yekini (Nigeria)

1994 - Emmanuel Amunike (Nigeria)

1995 - George Weah (Liberia)

1996 - Nwankwo Kanu (Nigeria)

1997 - Victor Ikpeba (Nigeria)

1998 - Mustapha Hadji (Maroc)

1999 - Nwankwo Kanu (Nigeria)

2000 - Patrick Mboma (Cameroun)

2001 - El-Hadji Diouf (Sénégal)

2002 - El-Hadji Diouf (Sénégal)

2003 - Samuel Eto'o (Cameroun)

2004 - Samuel Eto'o (Cameroun)

2005 - Samuel Eto'o (Cameroun)

2006 - Didier Drogba (Côte d'Ivoire)

2007 - Frédéric Kanouté (Mali)

2008 - Emmanuel Adebayor (Togo)

2009 - Didier Drogba (Côte d'Ivoire)

2010 - Samuel Eto'o (Cameroun)

2011 - Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2012 - Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2013 - Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2014 - Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2015 - Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2016 - Riyad Mahrez (Algérie)

2017 - Mohamed Salah (Égypte)

2018 - Mohamed Salah (Égypte)

2019 - Sadio Mané (Sénégal)

2022 - Sadio Mané (Sénégal)

2023 - Victor Osimhen (Nigeria)

2024 - Ademola Lookman (Nigeria

Lauréats des CAF Awards 2025