Rwanda/Congo-Kinshasa: Arsenal et «Visit Rwanda» mettent fin à leur partenariat sur fond de polémique sur l'est de la RDC

Le club anglais de football d'Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec « Visit Rwanda », a annoncé mercredi 19 novembre cet organisme chargé de la promotion du Rwanda. Dans son communiqué, ce dernier n'est pas revenu sur la polémique suscitée en Angleterre par le lien entre le club et le sponsor rwandais, dans le contexte du conflit à l'est de la République démocratique du Congo.

Arsenal et « Visit Rwanda » ne renouvelleront pas leur partenariat la saison prochaine et la marque n'apparaîtra plus sur les maillots des Gunners. Et ce, en dépit de l'affection que porte le président rwandais Paul Kagame vis-à-vis du club anglais, dont il est connu pour être un supporter.

La collaboration entre les deux parties prend ainsi fin huit ans après ses débuts. D'un commun accord, à en croire les deux protagonistes, qui n'ont évidemment pas mentionné les vives critiques qui ont accompagné ce partenariat depuis le début de l'offensive dans l'est de la RDC des rebelles de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda. Kigali dément tout soutien.

Selon le Rwanda Development Board, l'organisme étatique de promotion des investissements rwandais, la séparation s'inscrit dans une « stratégie plus large » pour conquérir de nouveaux marchés. Notamment américains - un partenariat a été noué avec la franchise de basket des Los Angeles Clippers - ou hispanophones, avec le club de l'Atlético Madrid qui a également adopté « Visit Rwanda » comme un de ses sponsors. « Ce partenariat a atteint l'ensemble des objectifs », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, concernant Arsenal.

Kigali se félicite d'ailleurs de l'impact sur le tourisme généré par celui-ci, avec les revenus liés à ce secteur qui ont augmenté de moitié en 2024. Côté Arsenal, on salue « l'engagement et le soutien de Visit Rwanda ».

D'autres clubs européens ont connu la même polémique

Si la polémique qu'a suscité l'arrivée du sponsor rwandais à Arsenal n'est mentionnée nulle part, elle a pourtant fait couler beaucoup d'encre. Début février, le gouvernement congolais a écrit aux dirigeants du club anglais pour dénoncer un partenariat « entaché de sang ». Une partie des supporters du club se sont mobilisés dans ce sens, de même que ceux du Bayern Munich, un autre mastodonte du football européen qui est lié à Kigali. Ces derniers étaient parvenus à pousser leur club à réviser les termes de l'accord de sponsoring.

Au PSG, une pétition a recueilli plus de 75 000 signatures pour dénoncer le sponsor « Visit Rwanda », toujours affiché sur certains maillots et équipements du club parisien. Elle n'a pas trouvé écho auprès des dirigeants, et le PSG a même renouvelé son partenariat avec la marque jusqu'en 2028.