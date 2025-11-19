Arsenal–Visit Rwanda - Fin d'un partenariat emblématique, début d'une nouvelle phase stratégique

Huit ans après le lancement de leur alliance, Arsenal et Visit Rwanda ont annoncé qu'ils mettront fin à leur partenariat en juin 2026. Une décision concertée, actée dans un communiqué commun publié ce matin, qui marque la fin d'un cycle particulièrement fructueux.

Pour le Rwanda, cette collaboration aura représenté l'un des investissements les plus efficaces de son histoire récente en matière de nation branding. À la faveur d'une exposition massive en Premier League, le pays a enregistré une croissance notable du tourisme : 1,3 million de visiteurs en 2024 et 650 millions de dollars de revenus, d'après les données du Rwanda Development Board.

« Nous sommes reconnaissants pour ces années de soutien et de confiance, et nous nous concentrons désormais sur l'expansion de cette dynamique dans de nouveaux sports et de nouveaux marchés », explique Jean-Guy Afrika, CEO du Rwanda Development Board. Il précise que Visit Rwanda renforce sa présence aux États-Unis, notamment via les LA Rams et le SoFi Stadium, tout en poursuivant son développement en Europe, notamment avec l'Atlético de Madrid.

Du côté d'Arsenal, le partenariat est également salué comme un levier stratégique majeur. « Nous avons travaillé ensemble pour renforcer la visibilité du Rwanda et développer nos liens avec nos supporters en Afrique », insiste Richard Garlick, CEO du club londonien, qui évoque également l'impact positif du partenariat sur la capacité du club à investir durablement dans ses ambitions sportives.

Cette annonce ne traduit aucune tension, mais un recentrage géographique conforme aux priorités actuelles du Rwanda, qui souhaite capitaliser sur les acquis des huit dernières années pour renforcer sa visibilité sur les marchés américains et méditerranéens. Une transition assumée, cohérente et alignée avec les ambitions économiques, touristiques et événementielles du pays.