Afrique: CAF Awards 2025 Achraf Hakimi sacré Meilleur Joueur Africain de l'année

Sans surprise, Achraf Hakimi a été élu Ballon d'Or Africain 2025 ce mercredi aux CAF Awards. Un sacre qui couronne une dernière saison inédite de la part du Marocain. Il en profite pour graver un peu plus son nom dans le marbre de l'histoire.

Cette fois, c'est bien la bonne. Battue chez lui l'année dernière par Ademola Lookman, Achraf Hakimi a obtenu sa revanche cette année. En effet, le Marocain a été désigné Ballon d'Or Africain 2025 ce mercredi à Rabat, au pays, devant l'Egyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen.

Une victoire tout sauf une surprise. Et pour cause ! Le latéral de 27 ans a crevé l'écran avec le PSG. En parallèle, il a brillé avec la sélection marocaine, participant grandement à la série record de 18 victoires consécutives en cours avec les Lions de l'Atlas. De quoi alimenter sept réflexions pertinentes autour du sacre d'Hakimi au Ballon d'Or Africain.

5 trophées remportés par Hakimi avec le PSG en 2024-2025

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'il a remporté sans conteste ce Ballon d'Or Africain 2025, c'est parce que Achraf Hakimi a été l'un des grands artisans du quintuplé historique du PSG en 2024-2025. Avec 5 trophées à la clé : Trophée des champions, Ligue 1, coupe de France, Ligue des champions et Supercoupe d'Europe. On pourrait presque y ajouter la médaille de bronze aux Jeux Olympiques mais si elle est hors période de référence prise en compte par la CAF.

Premier Marocain sacré depuis 1998

En réceptionnant le Ballon d'Or Africain 2025 ce mercredi, Achraf Hakimi est devenu le premier Marocain à monter sur la première marche du podium depuis Mustapha Hadji en 1998.

Premier défenseur sacré

Achraf Hakimi s'impose également comme le premier défenseur à décrocher ce prestigieux trophée dans l'histoire du Ballon d'Or Africain (données prises à partir de 1992, et le changement d'appellation en Joueur Africain de l'Année).

Premier lauréat le moins bien positionné au Ballon d'Or France Football

Achraf Hakimi en profite pour briser un signe indien. Car, c'est la première fois que le lauréat ne soit pas l'Africain le mieux classé au Ballon d'Or France Football. Sixième, le concerné était arrivé derrière Mohamed Salah, quatrième, à la plus prestigieuse des récompenses individuelles en septembre. Cela ne l'a pas empêché de devancer le Pharaon sur le continent.

Record de contributions offensives sur une saison pour un défenseur

Avec 27 contributions offensives (11 buts, 16 passes décisives) avec le PSG, Achraf Hakimi a fait tomber au passage le record pour un défenseur sur une seule saison appartenant auparavant à Dani Alves (25 contributions en 2010-2011 avec le Barça).

L'infatigable Achraf Hakimi

Achraf Hakimi a en outre fait forte impression de par sa remarquable endurance. Entre le premier match du Maroc aux Jeux Olympiques de Paris le 24 juillet 2024 et la finale de la Coupe du monde des clubs 2025 avec le PSG le 13 juillet dernier, l'increvable défenseur a joué 69 matchs. Sur la même période, il a parcouru l'équivalent de près de deux tours du monde en avion depuis le 1er juillet 2024. Soit 66 153 km ! Monstrueux.

Une première pour le PSG

Sous les yeux de son président Nasser al-Khelaïfi, c'est la première fois seulement qu'un joueur du PSG décroche le Ballon d'Or Africain, mais aussi la première fois qu'un joueur de Ligue 1 est primé depuis le Sénégalais El-Hadji Diouf avec Lens en 2001.